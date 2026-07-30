Экспресс на Лигу Европы 30 июля 2026 года

Сегодня, 30 июля, состоятся ответные встречи квалификации Лиги Европы. Выбрали некоторые из них и составили экспресс. «Динамо» и «Мидтьюлланну» необходимо отыгрывать минимальное отставание, «Бенфика» попробует подтвердить статус фаворита после неожиданной неудачи в Швейцарии, а «Твенте» придётся раскрываться на поле «Ференцвароша».

Прогноз на матч ПАОК — «Динамо» Киев

ПАОК выиграл первый матч со счётом 3:2, хотя уже на третьей минуте пропустил от Владимира Бражко. Греки ответили тремя мячами подряд, но гол Джастина Лонвейка оставил киевлян в противостоянии. Теперь «Динамо» необходимо побеждать, тогда как хозяев устроит даже ничья.

Победа ПАОКа выглядит логично, однако грекам незачем форсировать игру при равном счёте. Надёжнее идти от вынужденной активности гостей. Последние четыре встречи ПАОКа завершились с результатами 3:2, 2:3, 3:2 и 4:0, а киевляне уже в первом матче показали, что способны воспользоваться ошибками его обороны. Выбираем тотал больше 2.5 мяча за 1.85.

Прогноз на матч «Мидтьюлланн» — «Бешикташ»

«Бешикташ» выиграл в Стамбуле — 1:0 благодаря голу Оркуна Кёкчю. Однако уже на 15-й минуте датчане остались в меньшинстве после удаления Фрайдея Этима и практически весь матч провели вдесятером. Поэтому минимальное поражение нельзя считать доказательством превосходства турецкого клуба.

После поездки в Стамбул команда Майка Тулльберга стартовала в чемпионате Дании с выездной победы над «Сённерйюском» — 3:2. Ранее дома она разгромила «Оденсе» — 4:1 и победила «Силькеборг» — 4:2, а «Кардиффу» забила шесть безответных мячей. «Мидтьюлланну» требуется отыгрываться, и на своём поле он должен быть заметно агрессивнее. Берём победу «Мидтьюлланна» за 1.85.

Прогноз на матч «Бенфика» — «Санкт-Галлен»

Главную сенсацию первых встреч сотворил «Санкт-Галлен», победивший дома — 2:1. Португальцы ответили на гол Алиу Бальде точным ударом Рафы Силвы, однако на 80-й минуте Том Галь вернул швейцарцам преимущество. Несмотря на результат, букмекеры не сомневаются в хозяевах.

После неудачи «Бенфика» провела контрольную встречу с «Белененсешем» и разгромила соперника — 5:1. «Санкт-Галлен» также подтвердил хорошую форму победой над «Цюрихом» — 2:1, но в Лиссабоне ему придётся выдерживать давление значительно более высокого уровня. Португальцам нужна победа хотя бы в один мяч, поэтому для экспресса не станем усиливать фаворита форой и возьмём победу гостей с плюсовой форой.

Прогноз на матч «Ференцварош» — «Твенте»

«Ференцварош» неожиданно победил в Энсхеде со счётом 2:1 и теперь может действовать на контратаках. «Твенте» необходимо забивать как минимум один раз, однако раскрыться без риска для собственных ворот нидерландцам будет сложно.

Между еврокубковыми встречами венгры уступили «Пакшу» — 2:4, хотя дважды выходили вперёд. Правда, тренерский штаб существенно изменил состав после поездки в Нидерланды. «Ференцварош» забивал во всех четырёх официальных встречах сезона, но его оборона далеко не безупречна. Сценарий вынуждает «Твенте» атаковать с первых минут, поэтому выбираем «обе забьют» за 1.60.

Экспресс на матчи Лиги Европы 30 июля 2026 года

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в матче ПАОК — «Динамо» Киев за 1.85.

Ставка 2: победа «Мидтьюлланна» над «Бешикташем» за 1.85.

Ставка 3: победа «Санкт-Галлена» в матче с «Бенфикой» с форой (+2.5) за 1.60.

Ставка 4: обе забьют в матче «Ференцварош» — «Твенте» за 1.60.

Общий коэффициент: 1.85 × 1.85 × 1.60 × 1.60 = 8.76.