Экспресс на Лигу конференций 30 июля 2026 года

Сегодня, 30 июля, состоятся ответные матчи квалификации Лиги конференций. «Башакшехир» после неожиданной ничьей в Стамбуле попробует подтвердить превосходство над «Интером» уже в Турку. «Аякс» привёз из Нови-Сада крупную победу, однако вынужденная активность «Войводины» снова должна привести к открытому футболу. Предлагаем экспресс на эти встречи.

Прогноз на матч «Интер» Турку — «Истанбул Башакшехир»

Первый матч в Стамбуле завершился со счётом 1:1. Финны забили первыми, однако после перерыва Эмин Байрам сравнял счёт, а «Башакшехир» продолжил оказывать серьёзное давление. Несмотря на равный результат, букмекеры вновь считают турецкий клуб фаворитом.

Между еврокубковыми встречами «Интер» уступил дома «Гнистану» — 1:2. Клуб из Турку провёл второй тайм в меньшинстве и всё равно создавал моменты, поэтому лёгкой прогулки гости не получат. Однако «Башакшехир» не отвлекался на национальный чемпионат, превосходит соперника в индивидуальном качестве и после домашней осечки должен действовать намного конкретнее. Выбираем победу «Истанбул Башакшехир» за 1.71.

Прогноз на матч «Аякс» — «Войводина»

«Аякс» практически решил задачу ещё в Нови-Саде, победив со счётом 4:1. Теперь «Войводине» необходимо выигрывать минимум в три мяча, поэтому закрываться всей командой сербы не смогут. Это просто бессмысленно.

Даже после первого матча амстердамцы не сбавили темп и победили «Бёрнли» — 2:1, причём мячи забили молодые Арон Бауман и Абделла Уазан. «Войводина» же следом уступила «Црвене Звезде» — 1:3 и суммарно пропустила семь голов за две встречи.

Из-за возможной ротации усиливать победу хозяев форой опасно, но открытый сценарий должен дать моменты обеим командам. Берём тотал больше 3.5 гола.

Экспресс на матчи Лиги конференций 30 июля 2026 года

Ставка 1: победа «Истанбул Башакшехир» над «Интер» Турку за 1.71.

победа «Истанбул Башакшехир» над «Интер» Турку за 1.71. Ставка 2: тотал больше 3.5 мяча в матче «Аякс» — «Войводина» за 1.96.

Общий коэффициент: 1.71 × 1.96 = 3.35.