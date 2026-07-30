Первые очки «Родины» в РПЛ. Прогноз на матч с «Ростовом»

31 июля состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Родина» — «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Для москвичей это будет первый домашний матч в истории выступлений в РПЛ.

Коэффициенты на матч «Родина» — «Ростов» 31 июля 2026 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 2.42. Победа «Родины» оценивается коэффициентом 2.95. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

Аналитики не ожидают большого количества голов. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.76, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Двойной шанс на «Родину» предлагается примерно за 1.63.

Прогноз на матч чемпионата России «Родина» — «Ростов»

Статус фаворита «Ростова» основан прежде всего на опыте выступлений в РПЛ. Гости сохранили бо́льшую часть прошлогодней обоймы и обладают более известными футболистами. Только 1-й тур не показал, что между командами действительно существует заметная разница в текущем уровне.

«Родина» дебютировала в элите поражением от «Спартака» — 0:3. Счёт выглядит тяжёлым, однако до 79-й минуты команда Хуана Диаса уступала всего один мяч. Москвичи нанесли четыре удара в створ, а на 27-й минуте едва не заработали пенальти после прохода Артёма Максименко. Лишь после замен хозяев дебютант потерял структуру и пропустил ещё дважды.

Поражение от одного из претендентов на чемпионство не отменяет качественную работу Диаса. В прошлом сезоне испанец провёл с «Родиной» 26 матчей Первой лиги, одержал 17 побед и потерпел всего два поражения. Разность мячей на этом отрезке составила 45:19. Москвичи набрали 68 очков и стали победителями турнира.

«Ростов» стартовал ещё болезненнее. Команда Джонатана Альбы вела у «Оренбурга» со счётом 1:0 и почти весь второй тайм играла в большинстве, однако пропустила на 84-й и 90+4-й минутах. Даже при численном преимуществе ростовчане создали моменты лишь на 0,71 xG. Из 14 ударов только пять пришлись в створ.

Особенно настораживает реакция команды после удаления соперника. «Ростов» не сумел контролировать мяч, позволил «Оренбургу» регулярно доставлять его к своей штрафной и дважды провалился при стандартах. Альба после встречи прямо признал, что его футболисты не знали, как действовать в большинстве, и допустили тактические ошибки.

Явного преимущества нет у гостей и в атаке. В прошлом чемпионате «Ростов» забил 25 мячей за 30 туров — в среднем 0,83 за встречу. Летом команда пополнилась Олакунле Олусегуном, Ярославом Михайловым и несколькими защитниками, однако новые игровые связи ещё формируются.

Соперники хорошо знакомы по контрольным встречам. За три последних года «Родина» дважды победила «Ростов» (2:1 и 1:0) и однажды уступила (2:3). В феврале москвичи справились с практически основным составом ростовчан благодаря позднему голу Папа Гейе. Товарищеские результаты нельзя переоценивать, но они показывают, что стилистически команда Диаса способна создавать этому сопернику проблемы.

«Ростов» постарается забрать мяч, однако после событий 1-го тура вряд ли станет играть слишком рискованно. «Родина» получит удобную возможность действовать компактнее, чем против «Спартака», и искать Максименко быстрыми вертикальными передачами. Первый домашний матч в РПЛ также должен добавить дебютанту эмоций. Ожидаемый счёт — 1:1.

Ставка: «Родина» не проиграет за 1.63.