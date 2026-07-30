Пора вспомнить «Барселону». Молодёжь Флика едет в гости к «Бирмингему»

Англичане выиграли все пять предсезонных встреч, а основу гостей составят футболисты «Барсы Атлетик» и команды U19.

31 июля состоится товарищеский матч «Бирмингем» — «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Эндрюс» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Все билеты на арену вместимостью 29 409 зрителей проданы.

Коэффициенты на матч «Бирмингем» — «Барселона» 31 июля 2026 года

Букмекеры считают каталонский клуб фаворитом. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.76. Победа «Бирмингема» оценивается коэффициентом 3.44. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

Аналитики ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.34, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.40.

Прогноз на товарищеский матч «Бирмингем» — «Барселона»

Статус фаворита в данном случае в значительной степени определяется названием клуба. Победа действующего чемпиона Испании за 1.76 действительно может показаться подарком, однако на «Сент-Эндрюс» приедет чрезвычайно экспериментальная версия «Барселоны». Значительная часть основы до сих пор отдыхает после чемпионата мира.

В заявке каталонцев нет Жоана Гарсии, Эрика Гарсии, Пау Кубарси, Педри, Гави, Дани Ольмо, Феррана Торреса и Ламина Ямаля. Не отправились в Англию также Жюль Кунде, Рафинья и ушедший Роберт Левандовски. Из 30 включённых в состав футболистов 17 представляют «Барсу Атлетик» или команду U19.

Опытных футболистов у Ханс-Дитера Флика всё равно хватает. В Бирмингем прилетели Рональд Араухо, Алехандро Бальде, Андреас Кристенсен, Марк Берналь, Войцех Щенсны и новичок Карим Адейеми. Только Фермин Лопес пока выполняет лишь часть упражнений в общей группе, а Френки де Йонг восстанавливается после повреждения. Кроме того, тренер наверняка распределит игровое время.

Перед поездкой команда Флика провела тренировочный матч с «Европой» и победила со счётом 4:1. Новичок Карим Адейеми в этой встрече не участвовал. Это был именно элемент тренировочного процесса, поэтому делать далеко идущие выводы по результату не стоит. Разве что два момента: нападение справилось со своей задачей, но даже соперник из третьего испанского дивизиона сумел отличиться до перерыва.

«Бирмингем» подошёл к главной репетиции сезона в состоянии, гораздо близком к оптимальным кондициям. Команда Криса Дэвиса последовательно одолела «Хаддерсфилд» — 3:1, «Солихалл Мурс» — 3:0 и «Бертон» — 1:0. Затем тренер разделил состав на две полноценные команды, которые в один день победили «Нортгемптон» — 2:0 — и «Кру Александру» — 2:1. Таким образом, англичане выиграли все пять спаррингов с общей разностью мячей 11:2.

Сила соперников «Бирмингема» несопоставима с уровнем полноценной «Барселоны». Только полноценной «Барселоны» в этой встрече и не будет. Зато хозяева получили возможность обкатать разные сочетания, а две победы параллельными составами подтверждают приличную глубину обоймы. Для клуба Чемпионшипа матч при заполненном стадионе также имеет гораздо большее эмоциональное значение, чем очередной этап тренировочного сбора для каталонцев.

Класс Араухо, Адейеми и других опытных игроков позволит гостям создавать моменты, а молодые воспитанники уже показали способность поддерживать атакующий футбол Флика. Однако после многочисленных замен сыгранность «Барселоны» неизбежно снизится. «Бирмингем» способен воспользоваться этим и сохранить свою беспроигрышную предсезонную серию. Ожидаемый счёт — 2:2. Альтернатива — тотал больше 2.5 мяча через голы в обе стороны.

Ставка: «Бирмингем» не проиграет за 1.80.