ЦСКА — «Крылья Советов». Рано радоваться

1 августа состоится матч 2-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА — «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 16:15 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов» 1 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.50. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 6.94. Ничейный исход можно найти в линии за 4.55.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов»

У обеих команд есть все основания гордиться собой по итогам 1-го тура чемпионата России по футболу. Ненадолго, на пару минуточек, ведь сделан лишь шаг. И тем не менее. ЦСКА продемонстрировал характер, с ходу одолев неуступчивую «Балтику» со счётом 2:1. Да, после ухода пары важных футболистов. Да, до сих пор травмирован ключевой нападающий Хиль. Вы же не думаете, что даже после такого команда Андрея Талалаева будет для кого-то сладкой булочкой? Попробуй её обыграй.

Особенно после такого старта. Пропустили в первой же атаке, после детской ошибки с потерей концентрации. Сразу вспомнилось, что на сборах армейцы проигрывали всем подряд и щедро пропускали. Пока вспоминалось, ЦСКА пришёл в себя и взялся за дело. Сначала сравнял, затем вышел вперёд. Без вопросов довёл до победы. Абсолютно по делу. Дмитрий Игдисамов ловко общался на пресс-конференции с журналистами, тем самым показав: красно-синие готовы к прессингу не только на поле, но и за его пределами. По ходу сезона навык пригодится.

Снова фиксируем, что без Дмитрия Баринова ЦСКА гораздо легче, веселее и просто сильнее. Уж по крайней мере в атаке. Тем интереснее поглядеть, какой состав выставит тренерский штаб во 2-м туре. Максим Бориско, кстати, официально перешёл в ЦСКА сразу после встречи в Калининграде. И такое бывает. Игорю Акинфееву до восстановления далеко, так что весьма вероятен дебют в новой форме. Тем любопытнее.

«Крылья Советов» после ухода Магомеда Адиева расправились и полетели. Не пропустить в 1-м туре от заряженного «Динамо» Сандро Шварца дорогого стоит. Москвичи, конечно, создали побольше. Нельзя сказать, что была прорва моментов. По большей части лупили из-за пределов штрафной, реальной остроты немного. Правда, у самарцев её не было вовсе. Зато результат добыт — 0:0, первое очко в копилку.

Букмекеры вообще не сомневаются в победе ЦСКА, на П1 выставлен коэффициент 1.50. Честно говоря, есть сомнения. Красно-синие в последнее время приучили: способны на что угодно, кроме стабильности. Разумеется, их шансы в самом деле выше, однако перекос кажется чрезмерным. Радоваться рановато, а соперник показал готовность эффективно действовать вторым номером. Если учитывать вечные проблемы ЦСКА с нападающими, легко не будет. Пространства никто не предоставит.

Брать ли Х2 за 2.75 — вопрос вкуса. Соблазнительно, однако глубины у «Крыльев Советов» не хватает, пара-тройка позиций провисает, ещё и чужое поле. Пожалуй, имеет смысл подстраховаться и заиграть фору (+1) на гостей. Коэффициент позволяет — 2.04. Самарцы вполне могут проиграть, но просто так они давно никого не отпускали.

Ставка: «Крылья Советов» победят с форой (+1) за 2.04.