«Динамо» Мх — «Локомотив». Железнодорожникам худо

1 августа состоится матч 2-го тура чемпионата России по футболу «Динамо» Мх — «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Динамо» Мх — «Локомотив» 1 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.13. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.48.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — «Локомотив»

Шутки шутками, а после 1-го тура махачкалинцы в турнирной таблице находятся выше. Судя по всему, этот сезон окажется для «Локомотива» сложным и долгим. Прошлогодняя бронза бросила густую тень на финансовые проблемы. Повторить успех будет невероятно сложно, ведь состав заметно ослаб. Пруцев вернулся в «Спартак», Воробьёв теперь в «Краснодаре». И далеко не факт, что тем самым трансферы на выход завершены. Более того — ожидается, что прощания ещё будут.

Нападающего продали незадолго до 1-го тура. Михаил Галактионов на сборах наигрывал его в стартовом составе. Получается, и без того скромные запасы времени обернулись в пыль. Начинать пришлось с чистого листа, линию атаки составляют Раков, Руденко и совсем уж сырые футболисты. Николай Комличенко по-прежнему травмирован, вернётся не скоро. Добавим сюда желающего уйти Монтеса, лениво тлеющие слухи по Батракову. И долги. Львиная часть вырученных средств пошла на их погашение.

На таком фоне ничья с усилившимся «Ахматом» (1:1) в 1-м туре — как минимум нормальный результат. Хотя после быстрого гола мечталось о большем. Будем объективны: как минимум на одно очко грозненцы однозначно наиграли. При доле везения могли бы вырвать победу. На сегодня «Локомотиву» просто некем бороться за тройку. Галактионов — тренер хороший, однако при текущем положении клубу требуется волшебник. А то и не один. Или усиление.

В общем, единственный способ задержаться в верхней части турнирной таблицы — брать максимум с аутсайдерами. С махачкалинским «Динамо», например. Команда Вадима Евсеева в 1-м туре на выезде одолела «Факел». Заслуженно: смотрелись лучше, создали больше, своё реализовали. Атлетичный футбол, хорошая физическая готовность и расторопность на подборах присутствуют. Воронежцы не потянули.

«Локомотив» идёт фаворитом, пусть и не самым очевидным. Задача сложная. Как известно, «Динамо» в Каспийске крайне продуктивно. Это победа в Воронеже выбивается из привычки, прежде на выезде в лучшем случае добывали ничью. В прошлом сезоне соперники дважды разошлись миром. Что интересно, голы были — дважды по 1:1. Есть подозрение, что хозяева не проиграют и теперь. Ошибки в обороне у москвичей сохраняются, отыграть «на ноль» будет сложно. А исправно взламывать оборону махачкалинцев редко кому удаётся.

Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.80.