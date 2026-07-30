«Балтика» — «Динамо» Москва. Талалаев занервничал

1 августа состоится матч 2-го тура чемпионата России по футболу «Балтика» — «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Балтика» — «Динамо» М 1 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.57. Победа «Балтики» оценивается коэффициентом 2.78. Ничейный исход можно найти в линии за 3.48.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

Прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Динамо» Москва

Обе команды открыли чемпионат России по футболу ниже ожиданий. «Динамо» в родных стенах не справилось с «Крыльями Советов» — 0:0. По статистике и количеству ударов преимущество подавляющее, на деле создали не так много. В первом тайме действовали бодро, подходов хватало, пара моментов была. После перерыва не впечатлили. Без конца срывались на дальние удары, те крайне редко несли в себе хоть какую-то угрозу. Едва ли от возвращения Сандро Шварца ждали нулей.

Чуть ли не единственный плюс — надёжность у собственных ворот. У самарцев вообще ничего не было. Однако утешение слабое. При всех поправках на первую игру Шварца, отсутствии нескольких железных игроков основы из-за чемпионата мира — 2026 и банального невезения. У «Крыльев Советов» ресурсов ещё меньше, несколько позиций откровенно провисают. Если действительно хотите бороться за медали, взламывать оборону такого соперника обязаны. Дальше будет сложнее.

Тем временем «Балтика» осталась с пустыми руками в матче с ЦСКА. Даже экстремально ранний гол не помог. Конечно, местами не везло: взятие ворот отменили, в паре эпизодов не хватило реализации. Однако сложно отрицать, что поражение со счётом 1:2 абсолютно заслуженное. Без спасений Максима Бориско вытащили бы гораздо больше. И это предмет для отдельного разговора, ведь голкипер Калининград покинул. Как раз после встречи с ЦСКА официально стал футболистом красно-синих. И такое бывает.

Андрей Талалаев уже заговорил о борьбе за выживание. Доля эпатажа в словах просматривается, однако глобально состав в самом деле ослаб. В этом плане битва с заряженным «Динамо» подоспела вовремя. Проверить себя и свой характер на фоне бегущей команды крайне полезно. Вроде бы «плыть» рано, ничего страшного не случилось. А всё же нервозность в «Балтике» ощущается. Те же слова о выживании едва ли добавят футболистам уверенности.

Букмекеры отдают бело-голубым минимальное преимущество. Видимо, из-за места проведения встречи. В прошлом сезоне «Балтика» в родных стенах гоняла всех и каждого. Тем сильнее соблазн поверить в москвичей. Состав у них определённо мощнее, скамейка — глубже, а интенсивной игрой Шварца не удивишь. Без очков динамовцы вряд ли уедут, а линия позволяет взять их победу с нулевой форой за крепкий коэффициент 1.88. В случае ничьей произойдёт возврат.

Ставка: «Динамо» победит с нулевой форой за 1.88.