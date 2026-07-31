«Родина» — «Ростов» в РПЛ и Суперкубок Бельгии по футболу

31 июля «Родина» и «Ростов» откроют 2-й тур Российской Премьер-Лиги. Позднее чемпион Бельгии «Брюгге» и обладатель Кубка страны «Юнион» разыграют первый трофей нового сезона — Суперкубок Бельгии. Предлагаем экспресс на эти матчи.

Прогноз на матч «Родина» — «Ростов»

Встреча состоится на «Арене Химки» и начнётся в 20:00 мск. Победа «Родины» оценивается коэффициентом 3.00, ничья — в 3.40, а успех «Ростова» идёт за 2.39. Индивидуальный тотал гостей больше одного мяча предлагается примерно за 1.52. Это говорит о небольшом преимуществе гостей в глазах букмекеров.

Обе команды начали чемпионат России с поражений, однако провели матчи по-разному. «Родина» уступила «Спартаку» со счётом 0:3 и не смогла забить в дебютной игре в РПЛ. «Ростов» же повёл в Оренбурге благодаря Виктору Мелёхину и получил численное преимущество, но пропустил на 84-й и 90+4-й минутах — 1:2. Причины поражения – потеря инициативы и провальная концовка.

Ростовчане забивали в четырёх последних матчах: «Факелу», «Краснодару», снова «Факелу» и «Оренбургу». За этот период команда отличилась восемь раз, а москвичи уже показали, что при давлении соперника более высокого уровня допускают достаточно моментов. Чистая П2 остаётся рискованной из-за ненадёжной обороны гостей, поэтому выбираем индивидуальный тотал «Ростова» больше 1 мяча за 1.52.

Прогноз на матч «Брюгге» — «Юнион»

Суперкубок Бельгии . Финал Суперкубок Бельгии . Финал 31 июля 2026, пятница. 21:30 МСК Брюгге Брюгге Не начался Юнион Брюссель Кто победит в основное время? П1 X П2

Суперкубок Бельгии пройдёт на стадионе «Ян Брейдель» и начнётся в 21:30 мск. В нём встретятся действующий чемпион страны «Брюгге» и выигравший Кубок Бельгии «Юнион». Аналитики предлагают коэффициенты 2.24 на победу хозяев, 3.50 – на ничью и 3.20 – на успех брюссельцев. Обмен голами оценивается коэффициентом 1.62.

«Брюгге» пропустил во всех четырёх контрольных встречах и проиграл три последние: «Фейеноорду» — 1:3, «Херенвену» — 2:3 и «Ренну» — 1:2. «Юнион», напротив, завершил подготовку победами в матчах с «Патро Эйсденом» — 4:0 и «Лиллем» — 2:1. При этом чемпион продал в «Арсенал» Христоса Цолиса, а обладатель Кубка лишился основного вратаря Кьелла Схерпена, перешедшего в «Ипсвич».

Две предыдущие встречи этих клубов в Суперкубке завершились одинаково результативно: в 2024 году «Юнион» победил со счётом 2:1, а прошлым летом «Брюгге» взял реванш — 2:1. Хозяева даже без Цолиса обладают достаточным подбором исполнителей, чтобы использовать смену основного голкипера соперника, но их собственная оборона пока не провела ни одного сухого матча в межсезонье. Выбираем «обе команды забьют за 1.62

Экспресс на футбол 31 июля 2026 года

Ставка 1: индивидуальный тотал «Ростова» больше 1 гола в матче с «Родиной» за 1.52.

Ставка 2: обе забьют в матче «Брюгге» — «Юнион» за 1.62.

Общий коэффициент: 1.52 х 1.62 = 2.46.