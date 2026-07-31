«Барселона» в Англии и «Спортинг» против «Ноттингем Форест»

31 июля состоятся два заметных товарищеских матча. «Спортинг» завершит подготовку к сезону встречей с «Ноттингем Форест», которому в тот же день предстоит ещё один спарринг. «Барселона» же проведёт первый открытый контрольный матч лета с набравшим форму «Бирмингемом». Предлагаем экспресс на эти встречи.

Прогноз на матч «Спортинг» — «Ноттингем Форест»

Встреча пройдёт на «Эштадиу Алгарве» и начнётся в 21:45 мск. Победа «Спортинга» оценивается коэффициентом 2.16, ничья идёт примерно за 4.00, а успех «Ноттингем Форест» — за 2.85. Формально букмекеры лишь немного выделяют португальцев, однако выставленная линия не полностью учитывает расписание английской команды.

«Спортинг» выиграл все основные матчи предсезонки: у «Селтика» — 4:1, «Страсбурга» — 7:0 и «Монако» — 2:0. В этих встречах лиссабонцы забили 13 мячей, а Руй Боржеш сохранял стабильную основу, точечно меняя футболистов по ходу матчей. «Форест» также не проигрывал: победил «Ноттс Каунти» — 2:0 и «Блэкберн» — 3:0, после чего сыграл 1:1 с «Виторией» в необычном 120-минутном формате

Главный аргумент в пользу хозяев — «Ноттингем Форест» утром того же дня проведёт закрытый спарринг с «Портимоненсе». Оливеру Гласнеру придётся разделить обойму между двумя встречами, поэтому вечером он не получит одновременно и сильнейший состав, и полноценную скамейку. «Спортинг» подходит к матчу без подобного ограничения и уже продемонстрировал высокий темп против трёх серьёзных соперников. Выбираем победу «Спортинга» за 2.16.

Прогноз на матч «Бирмингем» — «Барселона»

Матч состоится на стадионе «Сент-Эндрюс» и начнётся в 21:45 мск. По линии букмекеров победа «Бирмингема» предлагается за 3.50, ничья — за 3.80, а успех «Барселоны» — за 1.74. Тотал больше 2.5 мяча оценивается примерно в 1.38. Каталонцы остаются фаворитами, но их котировки заметно выше привычных из-за экспериментального состава.

«Бирмингем» выиграл пять из шести матчей подготовки и забил в каждом из них. В последних проверках команда Криса Дэвиса победила «Бёртон» — 1:0, а затем двумя разными составами обыграла «Нортгемптон» — 2:0 и «Кру Александру» — 2:1. «Барселона» перед поездкой в Англию провела тренировочную игру с «Европой» и победила — 4:1. Все четыре гола забили молодые футболисты.

Ханси Флик первоначально взял в Англию 30 игроков, причём 17 из них представляют «Барселону Атлетик» и юношескую команду. Ламина Ямаля, Педри, Гави, Дани Ольмо, Феррана Торреса, Пау Кубарси, Эрика Гарсии и Жоана Гарсии в списке нет после чемпионата мира. Фермин Лопес пока выполняет только часть упражнений с группой, Френки де Йонг восстанавливается после повреждения медиальной связки колена, а Рафинья присоединился к команде лишь 29 июля после отпуска и травмы задней поверхности бедра. При такой ротации чистая П2 неоправданно рискованна, но обе команды располагают достаточными ресурсами в атаке. Выбираем тотал больше 3.5 мяча за 1.98.

Экспресс на товарищеские матчи 31 июля 2026 года

Ставка 1: победа «Спортинга» в матче с «Ноттингем Форест» за 2.16.

Ставка 2: тотал больше 3.5 мяча в матче «Бирмингем» — «Барселона» за 1.98.

Общий коэффициент: 2.16 х 1.98 = 4.27.