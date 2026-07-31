«Родина» — «Ростов». Второй матч в элите

31 июля состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Родина» — «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Что думают букмекеры о матче РПЛ

Букмекеры считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Ростова» можно с коэффициентом 2.30. Победа «Родины» оценивается коэффициентом 3.20, а ничейный исход идёт за 3.40.

Высокой результативности аналитики не ждут. Тотал меньше 2.5 мяча предлагается примерно за 1.76, а на тотал больше 2.5 мяча дают около 2.10. Вариант «обе забьют — да» также идёт в районе 1.80.

В каком состоянии «Родина»

В процессе болезненного знакомства с Российской Премьер-Лигой. Московская команда выиграла Первую лигу, набрала 68 очков и впервые в своей истории поднялась в элиту. Главной ударной силой стал Артём Максименко, завершивший сезон лучшим бомбардиром турнира с 17 голами.

Начало на новом уровне получилось тяжёлым. В 1-м туре «Родина» проиграла «Спартаку» со счётом 0:3. Красно-белые нанесли 26 ударов и набрали около 2,5 ожидаемого гола, тогда как дебютант ответил семью ударами и 0.55 xG.

При этом до разгрома команда Хуана Диаса держалась достаточно долго. «Спартак» забил первый мяч на 24-й минуте, а второй провёл только на 79-й. При счёте 1:0 арбитр назначил пенальти за эпизод с Максименко, но отменил решение после просмотра повтора: Маркиньос сыграл в мяч. Если бы «Родина» получила этот шанс, концовка могла бы сложиться иначе.

Матч также показал главную проблему дебютанта — с глубиной состава. Диас после игры признал, что замены «Спартака» сохранили качество и темп, тогда как его команда заметно просела. Подписание воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити» Икера Посо добавит вариантов в центре поля, но одного новичка недостаточно, чтобы моментально приблизиться к уровню клубов РПЛ.

Первый домашний матч команда наверняка проведёт осторожнее. Снова пытаться выдерживать высокий темп на протяжении 90 минут опасно. Гораздо логичнее закрыть центр, сократить пространство между линиями и искать Максименко быстрыми передачами после отбора.

На что способен «Ростов»

На контроль мяча, который пока не превращается в большое количество опасных моментов. Предыдущий сезон ростовчане закончили на 10-м месте, набрав 33 очка. Особенно скромно выглядела атака — всего 25 голов за 30 туров.

Летние контрольные матчи дали повод для оптимизма. «Ростов» забил четыре мяча «Краснодару» и дважды обыграл «Факел» в заключительной встрече на сборах. Однако официальный сезон команда Джонатана Альбы начала поражением во встрече с «Оренбургом» — 1:2.

Причём проиграть такой матч ещё нужно было постараться. Виктор Мелёхин открыл счёт на 47-й минуте, а уже через две минуты «Оренбург» остался в меньшинстве. «Ростов» владел мячом 59% времени, нанёс 14 ударов, однако не смог воспользоваться преимуществом и пропустил на 84-й и 90+4-й минутах.

Показательнее всего качество созданных моментов. По модели ожидаемых голов ростовчане набрали лишь около 0.7 xG, а единственный мяч забил центральный защитник. Команда много подходила к чужой штрафной, но не находила ни последнего паса, ни пространства для качественного завершения.

В Химках ситуация может повториться. «Ростов» получит территориальное преимущество и будет чаще контролировать мяч. Однако вскрывать насыщенную оборону сложнее, чем атаковать в переходах. Особенно если «Родина» не подарит гостям быстрый гол.

Прогноз на матч «Родина» — «Ростов» 31 июля 2026 года

Обе команды начинают тур после поражений. Поэтому цена новой ошибки будет достаточно высокой. «Родине» важно набрать первое очко в РПЛ, а «Ростову» — не провалить старт сезона после необъяснимого поражения от команды, игравшей вдесятером. При таких условиях соперники вряд ли станут рисковать с первых минут.

Главная угроза прогнозу — концовки. В 1-м туре «Родина» пропустила дважды после 79-й минуты, а «Ростов» растерял преимущество в последние 10 минут. Но именно эти провалы должны подтолкнуть тренеров к более прагматичной игре и осторожным заменам.

Базовые варианты счёта — 0:0, 1:0 или 1:1. У «Ростова» пока недостаточно качества в завершении, а дебютант после трёх пропущенных должен прежде всего привести в порядок оборону.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.76.