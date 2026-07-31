«Манчестер Сити» — «Интер». Жизнь без Гвардиолы

1 августа состоится товарищеский матч «Манчестер Сити» — «Интер» в рамках Футбольного фестиваля Гонконга. Игра пройдёт на стадионе «Кай Так». Стартовый свисток запланирован на 14:30 мск.

Что думают букмекеры о матче «Манчестер Сити» — «Интер»

Букмекеры считают англичан явными фаворитами. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.50. Победа «Интера» оценивается коэффициентом 5.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.60.

При этом аналитики ждут результативной игры. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.50, тотал меньше 2.5 мяча идёт примерно за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.

В каком состоянии «Манчестер Сити»

В переходном. Прошлый сезон «горожане» завершили на втором месте в АПЛ, зато выиграли Кубок Англии и Кубок лиги. После этого закончилась 10-летняя эпоха Хосепа Гвардиолы, а команду возглавил Энцо Мареска. Матч с «Интером» станет для итальянца первым на новой должности.

Состав для такого дебюта получился экспериментальным. В Гонконг не полетели Эрлинг Холанд, Родри, Райан Шерки, Жереми Доку, Рубен Диаш, Марк Гехи и ещё несколько футболистов, задержавшихся на чемпионате мира. Особенно заметны потери впереди. Качества у первого состава достаточно, однако после перерыва уровень команды неизбежно снизится.

Кроме того, «Сити» проведёт первый контрольный матч лета. Мареска только начинает устанавливать свои требования к позиционной игре и прессингу. Даже при близости его футбольных идей к системе Гвардиолы автоматизм не появится за несколько недель.

На что способен «Интер»

На равную игру вопреки букмекерским коэффициентам. Первый полноценный сезон Кристиана Киву получился историческим: «Интер» завоевал 21-е чемпионство, обеспечил титул за три тура до финиша, а затем победил «Лацио» в финале Кубка Италии — 2:0.

Миланцы уже провели один товарищеский матч. В игре с «Карлсруэ» они долго уступали 0:1, однако дубль Анди Диуфа на 90+1-й и 90+4-й минутах принёс победу. «Интер» выглядел тяжеловато, зато не изменял привычной структуре и сохранил интенсивность после полной замены полевых игроков в перерыве.

Главная потеря — отсутствие Лаутаро Мартинеса и Маркуса Тюрама. Но важнее всего разница в глубине. «Интер» может собрать два достаточно опытных сочетания, тогда как Мареске после перерыва придётся одновременно выпускать нескольких воспитанников. Для товарищеского матча с большим количеством замен это серьёзный фактор.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Интер» 1 августа 2026 года

Коэффициент 1.50 выглядел бы логично при оптимальном составе «Сити». Но в Гонконге не будет ни Холанда, ни Родри, ни значительной части основной обороны. Кроме того, встреча пройдёт на нейтральном поле, а новый тренер ещё только знакомится с командой в игровых условиях.

«Интер» тоже прилетел без двух ведущих нападающих, поэтому чистую победу миланцев за 5.60 брать рискованно. Однако чемпион Италии сохранил костяк, продолжает работать с прежним тренером и находится на один контрольный матч дальше в подготовке. Чистый Х2 за 2.50 привлекает коэффициентом, а Ф2 (+1) страхует от минимальной победы «Сити». Выбирайте на свой вкус.

Ставка: «Интер» не проиграет «Сити» за 2.50.