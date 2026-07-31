«Реал» — «Фиорентина». Моуринью далеко до разгромов

Мадридцы только собирают состав после чемпионата мира.

1 августа состоится товарищеский матч «Реал» — «Фиорентина». Встреча пройдёт на стадионе «Вёртерзе» в Клагенфурте, Австрия. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. Арена вмещает 30 тысяч зрителей.

Коэффициенты на матч «Реал» — «Фиорентина» 1 августа 2026 года

Букмекеры считают мадридский клуб явным фаворитом. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.40. Победа «Фиорентины» оценивается коэффициентом 5.97. Ничейный исход доступен за 5.40.

Аналитики ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.

Прогноз на товарищеский матч «Реал» — «Фиорентина»

Разница в классе между командами существует, но коэффициент на победу «Реала» формируется так, словно Жозе Моуринью уже располагает сыгранным основным составом. В действительности мадридцы только проходят первый этап перестройки. Команда начала полноценную подготовку 13 июля.

Два закрытых контрольных матча «Реал» выиграл. Сначала мадридцы лишь на 81-й минуте забили единственный мяч «Алькоркону» — пенальти реализовал Дани Яньес. Через четыре дня команда Моуринью победила «Леганес» со счётом 4:1 благодаря голам Федерико Вальверде, Гонсало Гарсии, Франко Мастантуоно и автоголу соперника. Прогресс заметен, однако это были именно тренировочные встречи без опубликованных составов и распределения игрового времени.

Оценивать готовность мадридцев сложнее из-за постепенного возвращения футболистов. Дензел Думфрис провёл первую тренировку с командой только 28 июля, Антонио Рюдигер и Эндрик приступили к подготовке днём позже. Эдер Милитао, Ферлан Менди и Родриго продолжают восстановительные программы. Даже если часть из них отправится в Клагенфурт, рассчитывать на полноценные 90 минут пока трудно.

«Фиорентина» находится дальше по ходу подготовки. Команда Фабио Гроссо начала предсезонную работу 12 июля и провела уже три открытых спарринга. Итальянцы обыграли «Губбио» — 1:0, уступили «Куинз Парк Рейнджерс» — 2:3, а 29 июля победили «Уотфорд» на его поле — 1:0. Единственный мяч дальним ударом забил Роберто Пикколи.

У итальянцев будет менее трёх суток на восстановление после встречи в Англии, поэтому Гроссо наверняка воспользуется ротацией. Только игрового тонуса у его команды всё равно больше. «Фиорентина» уже столкнулась с интенсивностью соперников из Чемпионшипа, отработала разные сочетания и в последнем матче сохранила ворота в неприкосновенности.

Класс имеющихся в распоряжении Моуринью футболистов должен помочь «Реалу» добиться победы. Однако для разгрома мадридцам потребуется сохранять качество после многочисленных замен, а именно сыгранности им сейчас недостаёт. «Фиорентина» способна долго удерживать компактность и не уступить с разницей более чем в один мяч. Ожидаемый счёт — 2:1.

Ставка: победа «Фиорентины» с форой (+1.5) за 1.77.