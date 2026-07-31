«Жирона» — «Арсенал». Чемпион Англии испортит хозяевам презентацию

1 августа состоится товарищеский матч «Жирона» — «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Монтиливи» и начнётся в 21:00 мск. Команды разыграют 49-й Трофей Коста-Брава, а для хозяев игра станет официальной презентацией обновлённого состава перед болельщиками.

Коэффициенты на матч «Жирона» — «Арсенал» 1 августа 2026 года

Букмекеры считают английский клуб явным фаворитом. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.55. Победа «Жироны» оценивается коэффициентом 5.00. Ничейный исход доступен за 4.20.

Аналитики ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

Прогноз на товарищеский матч «Жирона» — «Арсенал»

На первый взгляд коэффициент на гостей выглядит слишком низким для их первого открытого матча предсезонки. Значительная часть футболистов «Арсенала» летом выступала на чемпионате мира, поэтому Артета пока не может рассчитывать на оптимальную готовность основы. Кроме того, тренерский штаб привёз в Испанию большую группу воспитанников, среди которых Макс Доумен, Томми Сетфорд, Марли Сэлмон и Исмаэль Кабиа.

Только даже экспериментальный состав лондонцев начал подготовку уверенно. В закрытом матче с «МК Донс» чемпион Англии победил со счётом 3:0. Первый гол забил Рейсс Нельсон после передачи новичка Христоса Цолиса, а преимущество увеличил Итан Нванери. После перерыва Артета произвёл восемь замен, но команда не потеряла контроль над встречей.

К поездке в Испанию обойма стала сильнее. После чемпионата мира к партнёрам присоединились Кай Хаверц, Виктор Дьёкереш и Пьеро Инкапье. Следовательно, теперь Артета может распределить игровое время между опытными футболистами, новичками и воспитанниками без резкого падения индивидуального уровня.

«Жирона» переживает более глубокую перестройку. После вылета из Примеры команду покинул Мичел, а новым главным тренером стал Кике Альварес, ранее работавший с резервным составом. Специалист собирается сохранить узнаваемый и смелый стиль, но пока только переносит свои принципы на уровень первой команды.

Одновременно каталонцы заметно изменили оборонительную обойму. Контракты Акселя Витселя и Дейли Блинда завершились, а Марк-Андре тер Штеген, Витор Рейс и Уго Ринкон вернулись в свои клубы после аренды. Таким сочетанием «Жирона» больше не сыграет, а новые связи требуют времени.

Уязвимость обновлённой защиты проявилась уже в контрольных встречах. «Жирона» обыграла «Олот» — 3:1, уступила «Алавесу» — 0:1, а затем сыграла 3:3 с «Кастельоном». В последнем матче команда Альвареса дважды отыгрывалась благодаря дублю Владислава Ваната, однако позволила сопернику сравнять счёт в концовке.

Статус товарищеской встречи и многочисленные замены оставляют хозяевам возможность отличиться. Однако глубина состава «Арсенала» должна особенно сильно проявиться после перерыва. Даже без всех финалистов чемпионата мира лондонцы способны выпускать Хаверца, Дьёкереша, Нельсона, Нванери и Цолиса против обороны, которая пока только учится действовать в новых сочетаниях. Ожидаемый счёт — 1:3.

Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.