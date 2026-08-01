«СКА-Хабаровск» — «Урал». Плачь и смотри со стороны

2 августа состоится матч 4-го тура Первой лиги «СКА-Хабаровск» — «Урал». Игра пройдёт в Хабаровске. Стартовый свисток запланирован на 11:00 мск.

Коэффициенты на матч «СКА-Хабаровск» — «Урал» 2 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Урала» предлагается с коэффициентом 1.95. Победа «СКА-Хабаровск» оценивается коэффициентом 4.03. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Прогноз на матч Первой лиги «СКА-Хабаровск» — «Урал»

На Дальнем Востоке сгущаются тучи. Не для всех, конечно. Но для «СКА-Хабаровск» — однозначно. А как иначе после такого старта сезона? И ведь как сказочно всё начиналось! Назначили главным тренером Сергея Юрана, поставили задачу побороться за выход в элиту. Юран даже чемодан распаковать не успел — уже расторг контракт. Официально — из-за состояния здоровья. Неофициально — нашёлся клуб, из которого путь в РПЛ короче. Во всех смыслах.

И вот пожалуйста: три тура — три поражения. Разумеется, дно турнирной таблицы. Прежде всего не совладали на Урале с «Челябинском» — 1:3. Затем было две игры, где при доле везения вполне могли зацепиться за очки. Однако в сухом остатке пустота. 0:1 с «Ротором» в Волгограде, 0:1 в Уфе с — вы не поверите! — «Уфой». И кому теперь дело до того, что все матчи проводились на выезде, уровень соперников далеко не самый простой, а в паре случаев не хватило совсем чуть-чуть? 0 очков и 1:5 — разность мячей. Остальное — нюансы.

Срочно надо исправляться, да только календарь не спешит помогать. Впереди — «Урал». Бюджет снова урезали, руководство сменили, зато амбиции по-прежнему высочайшие. Сколько можно куковать в Первой лиге? Стартовали не лучшим образом: четыре очка за три тура. Тоже злы и мотивированы. Теперь самое интересное: главным тренером у них Сергей Юран. Тот самый, что сначала согласился, а потом отказался от работы в Хабаровске.

Лихо закрутилось, правда? Добыть первую победу в сезоне в дебютном матче перед своими трибунами над командой несостоявшегося тренера — это было бы красиво. Увы, верится с трудом. Екатеринбуржцы будут добирать: Юран прямо говорил, что приступил позже желаемого и сборы прошли не идеально. Попутно пообещав выйти в элиту. Тренеру можно пенять на что угодно, но за слова он обычно отвечает. Хотя в Хабаровске, возможно, считают иначе.

Разница в классе исполнителей очевидна, моральное состояние хозяев не впечатляет. Даже игра начнётся не в 8:00 мск, а на три часа позже. Для уральцев отличия сравнительно невелики. Так что ожидаем трудовой победы гостей. Без лишних спецэффектов, в один-два мяча. За такие всё равно дают три очка, а это сейчас важнее всего.

Ставка: «Урал» победит за 1.95.