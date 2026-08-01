«Оренбург» — «Зенит». Веселье продолжается

2 августа состоится матч 2-го тура чемпионата России по футболу «Оренбург» — «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Оренбург» — «Зенит» 2 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.38. Победа «Оренбурга» оценивается коэффициентом 8.60. Ничейный исход можно найти в линии за 5.48.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.04.

Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Зенит»

Соперники синхронно открыли чемпионат России по футболу победами, хотя контекст существенно отличается. От «Оренбурга» многого не ждали, ведь и без того скромный состав с начала межсезонья только ослаб. К счастью, Ильдар Ахметзянов за годы работы с «КАМАЗом» привык расставаться с лидерами и превосходить ожидания. И так — без конца. Перенести редкий навык на уровень элитного дивизиона дорогого стоит. По части характера уральцы по-прежнему дадут фору многим, что доказали в 1-м туре.

Задача была сложная. Приезжал крепкий «Ростов». Довольно быстро шансы стали минимальными: сразу после перерыва пропустили, а ещё через две минуты Максим Савельев получил вторую жёлтую карточку и оставил партнёров в меньшинстве. И что же? 0:1 превратились в 2:1! Да, забили всё, что было. Уже неважно. Юный Андрей Касаджиков вышел на замену, исполнил результативную передачу на Руслана Куля, а в компенсированное время голом-красавцем принёс «Оренбургу» победу. Между прочим, речь про воспитанника «Зенита». Важный нюанс: он имеет право выйти на поле во 2-м туре.

С «Зенитом» — ещё интереснее. С одной стороны, вряд ли кто-то всерьёз ожидал чего-то, кроме победы над вступившим в перестройку «Акроном». С другой — такими хищными и заряженными сине-бело-голубых не видели давно. Натурально разрывали оборону соперника, впечатлив со всеми поправками на уровень сопротивления. Выиграли со счётом 5:0, могли забить больше. Это без Луиса Энрике и Дугласа Сантоса, получивших дополнительный отдых после участия в чемпионате мира по футболу — 2026.

Справедливости ради не пропустили каким-то чудом. «Акрон» создал достаточно, на гол-два однозначно наиграл. Можно списать на проблемы с концентрацией: острота пошла при счёте 2:0 и 3:0, когда дело было сделано. Неудивительно, что после такого букмекеры вообще не сомневаются в команде Сергея Семака, хотя первое противостояние с Ильдаром Ахметзяновым не удалось. Минувшей весной проиграли со счётом 1:2. У оренбуржцев залетело два мяча с двух моментов, петербуржцы растранжирили всё возможное.

Вероятно, напоминание о том конфузе будет лучшей страховкой. «Оренбург» доказал, что терять бдительность с ним строго запрещено. Так что в победе фаворита не сомневаемся, но и хозяева на знакомом газоне так просто не отступятся. Пожалуй, тотал больше 2.5 гола за 1.72 напрашивается. «Зенит» впечатлил, «Оренбург» тоже старается играть в футбол. Самое начало сезона, условия замечательные. Прекрасная возможность порадовать публику.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.72.