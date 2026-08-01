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Краснодар — Факел: прогноз и ставка на матч РПЛ 2 августа 2026 года

«Краснодар» — «Факел». Обойдёмся без Кордобы
Алексей Серяков
«Краснодар» — «Факел»: прогноз на матч
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Хвалить южан рано, но дома аутсайдера обыгрывать обязаны.

2 августа состоится матч 2-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Краснодар» — «Факел» 2 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.38. Победа «Факела» оценивается коэффициентом 9.70. Ничейный исход можно найти в линии за 5.15.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30.

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Факел»

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
Факел
Воронеж
1:0 Жубал – 5'     2:0 Кривцов – 28'     3:0 Кривцов – 59'     3:1 Турищев – 85'     3:2 Сутормин – 88'    

Возвращение в элитный дивизион у «Факела» началось мучительно. Взгляните на календарь: просто так зацепиться за очки не с кем, а значит, классические отставки тренеров по ходу сезона рискуют пойти сильно раньше привычного. Лучший шанс был в 1-м туре: своё поле, поддержка трибун, в соперниках — махачкалинское «Динамо». Не сдюжили — 1:2. Результат печален сам по себе. Ещё сильнее огорчает его закономерность. Атлетичный футбол с обилием единоборств и вторых мячей не потянули.

Возникает вопрос: если дома не цеплять очки с Махачкалой, как вы рассчитываете остаться в РПЛ? Впереди усилившийся «Ахмат», ЦСКА, а после «Оренбурга» финальный босс — «Зенит». Таков календарь до конца лета. Побеждай кого хочешь! Но сначала «Краснодар», ещё и на выезде. Череда испытаний началась. Если воронежцы выстоят, то однозначно заслужат сохранение прописки. Пока же по уровню исполнителей это главный претендент на вылет.

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Справедливости ради восхищаться обновлённым «Краснодаром» тоже рано. Нет, победить в Казани «Рубин» просто так никому не удастся. Поводов для радости хватает. Стандарты работали, со штрафного прямым ударом забили, гол-красавец тоже оформили. 2:1 — отличный первый шаг. Однако забыть быстрое удаление Ильи Рожкова не получится. К тому моменту южане проигрывали со счётом 0:1, дважды провалившись в обороне. Вплоть до конца первого тайма и в большинстве выглядели паршиво. Все подвиги состоялись после перерыва.

Словом, нынешний «Краснодар» пока загадка. Между тем букмекеры выставляют на П1 коэффициент 1.38, а лезть в большие форы с учётом оставшихся после 1-го тура вопросов не хочется. «Факел» точно не полезет соревноваться в открытом футболе. Удастся ли стабильно взламывать низкий оборонительный блок без Джона Кордобы — большой вопрос. На наш взгляд, фавориту будет непросто.

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Хотя преимущество в классе — колоссальное, а свои трибуны в случае чего подгонят. В связи с чем вырисовывается трудовой успех команды Мурада Мусаева. Ставки на победу «Краснодара» с разницей в один-два мяча принимаются за 1.95. Отличный вариант. Воронежцы бой дадут и характер проявят, но мастерства и глубины скамейки очевидно не хватает. Вице-чемпион дожмёт.

Ставка: «Краснодар» победит с разницей в один-два мяча за 1.95.

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