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Ахмат — Спартак: прогноз и трансляция РПЛ 2 августа 2026 года

«Ахмат» — «Спартак». Привет от Черчесова
Алексей Серяков
«Ахмат» — «Спартак»: прогноз на матч
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Красно-белые хороши, но в Грозном придётся попотеть.

2 августа состоится матч 2-го тура чемпионата России по футболу «Ахмат» — «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Ахмат» — «Спартак» 2 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.93. Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 3.93. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Спартак»

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

Станислав Черчесов против своего бывшего клуба. Перед игрой тренера непременно несколько раз спросят про особый настрой. Тот терпеливо ответит ретивым журналистам, что важна каждая игра, а делить их на более и менее важные не приучен. Но ему никто не поверит. Это самый очевидный прогноз на встречу «Ахмата» и «Спартака». Также матчи этих команд в Грозном почти всегда соседствуют с судейскими скандалами. На этом обязательная программа завершается. Предсказывать что-то ещё гораздо сложнее.

«Спартак» готов замечательно. Лишь в серии пенальти проиграл «Зениту» встречу за Суперкубок России, выглядев заметно лучше действующего чемпиона страны. В 1-м туре РПЛ без каких-либо вопросов одолел «Родину» — 3:0. Разгром полностью по делу. Порадовал Маркиньос, снова шустрил Барко. Свои моменты у дебютанта элитного дивизиона были, однако их оказалось немного. Хуан Карлос Карседо продолжает работу.

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В Грозном должно быть гораздо сложнее. Начнём с того, что четыре предыдущих визита в Чечню принесли красно-белым всего одну победу. 9 ноября 2025 года, ещё до прихода Карседо, выиграли со счётом 2:1. В оставшихся случаях набежали две ничьих и одно поражение — 0:0, 1:2 и 1:1. Более одного мяча в Грозном «Спартак» не забивал с мая 2021 года. Тогда сильнейшего не выявили — 2:2. Так что рассмотреть ИТМ 1.5 гола москвичей за 1.78 определённо имеет смысл.

Второй момент — «Ахмат» продолжает усиление. Уже не первое трансферное окно кропотливо подвозит крепких новичков, приближаясь к группе лидеров по уровню исполнителей. К недооценке им не привыкать. Неделю назад букмекеры считали «Локомотив» явным фаворитом, однако команду Черчесова не смутил даже быстро пропущенный мяч. Выглядели лучше, созидали исправно, ничью заработали — 1:1. В концовке могли рассчитывать и на победу.

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Словом, давать на гостей меньше двойки по меньшей мере странно. «Спартак» в самом деле хорош, однако на заказ взять три очка в Грозном редко кому удаётся. Между тем линия букмекеров позволяет заиграть классические 1Х с крепким коэффициентом 1.89. На наш взгляд, вариант хороший. Хуана Карлоса Карседо и его футболистов ожидает серьёзное испытание.

Ставка: «Ахмат» не проиграет за 1.89.

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