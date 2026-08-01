Талалаев принимает Шварца, ЦСКА — «Крылья Советов». И другие матчи

Сегодня, 1 августа, продолжится программа 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Специально для вас сделали прогнозы и составили экспресс на встречи дня.

Прогноз на матч «Балтика» — «Динамо» Москва

Обе команды открыли чемпионат России по футболу ниже ожиданий. «Динамо» в родных стенах не справилось с «Крыльями Советов» — 0:0. По статистике и количеству ударов преимущество подавляющее, на деле создали не так много. Едва ли от возвращения Сандро Шварца ждали нулей. Но «Балтика» осталась с пустыми руками в матче с ЦСКА. Даже экстремально ранний гол не помог. А ещё — отпустила своего голкипера Бориско к армейцам после этого.

Букмекеры отдают бело-голубым минимальное преимущество. Видимо, из-за места проведения встречи. В прошлом сезоне «Балтика» в родных стенах гоняла всех и каждого. Тем сильнее соблазн поверить в москвичей. Состав у них определённо мощнее, скамейка — глубже, а интенсивной игрой Шварца не удивишь. Без очков динамовцы вряд ли уедут, а линия позволяет взять их победу с нулевой форой за крепкий коэффициент 1.88. В случае ничьей произойдёт возврат.

Прогноз на матч ЦСКА — «Крылья Советов»

У обеих команд есть все основания гордиться собой по итогам 1-го тура чемпионата России по футболу. Ненадолго, на пару минуточек, ведь сделан лишь шаг. И тем не менее. ЦСКА продемонстрировал характер, с ходу одолев неуступчивую «Балтику» со счётом 2:1. «Крылья Советов» же после ухода Магомеда Адиева расправились и полетели. Не пропустить в 1-м туре от заряженного «Динамо» Сандро Шварца дорогого стоит. Итоговые 0:0 — нормально.

Букмекеры вообще не сомневаются в победе ЦСКА, на П1 выставлен коэффициент 1.50. Честно говоря, есть сомнения. Красно-синие в последнее время приучили: способны на что угодно, кроме стабильности. Брать ли Х2 за 2.75 — вопрос вкуса. Соблазнительно, однако глубины у «Крыльев Советов» не хватает, пара-тройка позиций провисает, ещё и чужое поле. Пожалуй, имеет смысл подстраховаться и заиграть фору (+1) на гостей.

Прогноз на матч «Динамо» Махачакала — «Локомотив»

Шутки шутками, а после 1-го тура махачкалинцы в турнирной таблице находятся выше. Судя по всему, этот сезон окажется для «Локомотива» сложным и долгим. Прошлогодняя бронза бросила густую тень на финансовые проблемы. Единственный способ задержаться в верхней части турнирной таблицы — брать максимум с аутсайдерами. С махачкалинским «Динамо», например. Однако команда Вадима Евсеева в 1-м туре на выезде одолела «Факел». Заслуженно: смотрелись лучше, создали больше, своё реализовали.

«Локомотив» идёт фаворитом, пусть и не самым очевидным. Задача сложная. Как известно, «Динамо» в Каспийске крайне продуктивно. Это победа в Воронеже выбивается из привычки, прежде на выезде в лучшем случае добывали ничью. В прошлом сезоне соперники дважды разошлись миром. Что интересно, голы были — дважды по 1:1. Есть подозрение, что хозяева не проиграют и теперь. Ошибки в обороне у москвичей сохраняются, отыграть «на ноль» будет сложно. А исправно взламывать оборону махачкалинцев редко кому удаётся.

Прогноз на матч «Акрон» — «Рубин»

На первый взгляд соперники начинают встречу в одинаковом положении. «Акрон» уступил «Зениту» со счётом 0:5, а «Рубин» проиграл «Краснодару» — 1:3. Только содержание этих поражений сильно различается. Тольяттинцы провели полный матч в равных составах и к 34-й минуте пропустили трижды. Казанцы уже на 12-й минуте вышли вперёд благодаря Мирлинду Даку, но вскоре остались вдесятером.

После 0:5 Благоевич наверняка постарается сделать игру осторожнее, однако полностью отказаться от высокого прессинга и контроля мяча означало бы перечеркнуть всю летнюю работу. «Рубину» такой стиль подходит: гости могут отдать часть территории и использовать Даку в быстрых атаках против несыгранной обороны соперника. Кроме того, «Акрон» теперь без опытного Дзюбы. Ожидаемый счёт — 1:2.

Экспресс на матчи РПЛ 1 августа 2026 года

Ставка 1: «Динамо» М победит «Балтику» с нулевой форой за 1.88.

«Динамо» М победит «Балтику» с нулевой форой за 1.88. Ставка 2: «Крылья Советов» победят ЦСКА с форой (+1) за 2.04.

«Крылья Советов» победят ЦСКА с форой (+1) за 2.04. Ставка 3: «Динамо» Мх не проиграет «Локомотиву» за 1.80.

«Динамо» Мх не проиграет «Локомотиву» за 1.80. Ставка 4: победа «Рубина» над «Акроном» за 2.50.

Общий коэффициент: 1.88 х 2.04 х 1.80 х 2.50 = 17.2.