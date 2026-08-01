«Ман Сити» — «Интер» в Гонконге, «Реал» с Моуринью и чемпион Англии

Чемпионат мира позади, клубы уже вышли из отпуска и готовятся к старту нового сезона. Разумеется, проводят товарищеские встречи. Сегодня, 1 августа, следим за играми «Манчестер Сити» — «Интер», «Реал» — «Фиорентина» и «Жирона» — «Арсенал».

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Интер»

Коэффициент 1.50 выглядел бы логично при оптимальном составе «Сити». Но в Гонконге не будет ни Холанда, ни Родри, ни значительной части основной обороны. Кроме того, встреча пройдёт на нейтральном поле, а новый тренер ещё только знакомится с командой в игровых условиях.

«Интер» тоже прилетел без двух ведущих нападающих, поэтому чистую победу миланцев за 5.60 брать рискованно. Однако чемпион Италии сохранил костяк, продолжает работать с прежним тренером и находится на один контрольный матч дальше в подготовке. Чистый Х2 за 2.50 привлекает коэффициентом, а Ф2 (+1) страхует от минимальной победы «Сити». Выбирайте на свой вкус.

Прогноз на матч «Реал» — «Фиорентина»

Разница в классе между командами существует, но коэффициент на победу «Реала» формируется так, словно Жозе Моуринью уже располагает сыгранным основным составом. В действительности мадридцы только проходят первый этап перестройки. Команда начала полноценную подготовку только 13 июля. Оценивать готовность мадридцев ещё сложнее из-за постепенного возвращения футболистов.

Класс имеющихся в распоряжении Моуринью футболистов должен помочь «Реалу» добиться победы. Однако для разгрома мадридцам потребуется сохранять качество после многочисленных замен, а именно сыгранности им сейчас недостаёт. «Фиорентина» способна долго удерживать компактность и не уступить с разницей более чем в один мяч. Ведь итальянская команда уже находится в приличном тонусе. Ожидаемый счёт — 2:1.

Прогноз на матч «Жирона» — «Арсенал»

На первый взгляд коэффициент на гостей выглядит слишком низким для их первого открытого матча предсезонки. Значительная часть футболистов «Арсенала» летом выступала на чемпионате мира, поэтому Артета пока не может рассчитывать на оптимальную готовность основы. Кроме того, тренерский штаб привёз в Испанию большую группу воспитанников. Только даже экспериментальный состав лондонцев начал подготовку уверенно.

«Жирона» же переживает более глубокую перестройку. После вылета из Примеры команду покинул Мичел, а новым главным тренером стал Кике Альварес, ранее работавший с резервным составом. Уязвимость обновлённой защиты проявилась уже в контрольных встречах. Пропускали регулярно от скромных оппонентов. Ждём голы и победу чемпиона Англии.

Экспресс на товарищеские матчи 1 августа 2026 года

Ставка 1: «Интер» не проиграет «Сити» за 2.50.

«Интер» не проиграет «Сити» за 2.50. Ставка 2: победа «Фиорентины» над «Реалом» с форой (+1.5) за 1.77.

победа «Фиорентины» над «Реалом» с форой (+1.5) за 1.77. Ставка 3: победа «Арсенала» над «Жироной» и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

Общий коэффициент: 2.50 х 1.77 х 2.20 = 9.73.