Российский букмекер лишил тренера сборную Италии? Всё не так однозначно

На днях в мировом футболе разразился настоящий скандал. И в его центре оказался российский букмекер «Фонбет». Всё дело в том, что итальянцы намеревались сделать главным тренером своей команды Андреа Пирло — легендарного в прошлом полузащитника. А тот — амбассадор отечественной компании. И даже недавно приезжал в Москву на финал Кубка России. В итоге разразился страшный скандал, который не дал Пирло встать у руля «Скуадра адзурра». Получается, во всём виноват «Фонбет»? Давайте разбираться.

Что вообще случилось?

Сборная Италии — в глубоком кризисе. Три пропуска чемпионата мира подряд — такого и в страшном сне не приснится. Но это реальность. После очередного провала решились на реорганизацию. У национальной команды появился технический директор в лице Паоло Мальдини, его советником стал ещё один известный в прошлом футболист Леонардо. Главным тренером они наметили поставить Андреа Пирло, который сейчас работает в «Дубай Юнайтед».

Разумеется, тот согласился. Но начались проблемы политического толка. Во-первых, в Италии в 2018 году приняли «Декрет о достоинстве», который запрещает рекламу букмекеров. Правда, его научились обходить, но, конечно, тренер сборной должен быть свободен от таких обязательств. Собственно, это и не стало бы проблемой, «Фонбет» и Пирло готовы были завершить сотрудничество. И такая возможность в соглашении была прописана.

Во-вторых, конечно, смущал факт о контракте Пирло именно с российским букмекером. Смущал в первую очередь политиков. Отличная возможность стать популярным в прессе, хайпануть на популярной теме. Особенно в текущей ситуации, когда национальная команда — настоящая головная боль для итальянцев.

Кстати, «Фонбет» и сам Пирло в этой ситуации вели себя предельно корректно, выступили с заявлениями, выразили сожаление. Никаких острых фраз, всё выверенно и чётко. Однако Андреа так и не стал тренером сборной. Его кандидатуру не утвердили. В знак протеста покинули свои должности и Мальдини с Леонардо. Всего спустя 16 дней после назначения.

«С большим сожалением наблюдаем за развернувшейся вокруг карьеры Андреа полемикой, которая ставит под сомнение порядочность и карьеру человека, вся жизнь которого – это служение футболу и любовь к своей стране.

Конечно, мы продолжаем внимательно следить за сообщениями иностранной прессы и обеспокоены тем количеством лжи и дезинформации, которые льются из западных СМИ в попытках оклеветать одного из величайших спортсменов в истории футбола. В очередной раз все мы стали свидетелями того, как политика используется в спорте для достижения корыстных целей. Желаем Андреа скорейшего разрешения ситуации и верим, что справедливая и беспристрастная оценка всех фактов и обстоятельств позволят ему отстоять репутацию», — заявили в «Фонбет».

Точно ли причина в букмекере?

Она, безусловно, в числе главных. Но есть ощущение, что контракт с «Фонбет» стал просто удобной возможностью не дать Пирло стать тренером сборной Италии. СМИ писали, что итальянцам отказал Гвардиола. Можете себе представить, что от его услуг отказались бы из-за контракта с российским букмекером? Будем честны, вряд ли бы это случилось.

Пирло — выдающийся в прошлом игрок, однако как тренер он себя пока не проявил. «Фатих Карагюмрюк», «Сампдория», «Дубай Юнайтед» — так себе послужной список. Был ещё «Ювентус», где он не провалился, но и не слишком запомнился. В конце концов, сборная Италии только что обожглась на классном в прошлом игроке в лице Дженнаро Гаттузо.

Говорят, что президент Федерации футбола Италии Джованни Малаго изначально хотел видеть в команде Роберто Манчини или Антонио Конте. В итоге будет работать первый. Который уже покидал сборную ради огромных денег в Саудовской Аравии.

В итоге — сомнительные перспективы и уход двух легенд. Кажется, в Итальянской федерации футбола пошли ва-банк.

Что приобрёл «Фонбет»?

Как минимум огромный бесплатный пиар. О компании без преувеличения говорил весь футбольный мир. Да и Пирло, видимо, останется амбассадором компании. В России, конечно, его ждать в ближайшее время не стоит, однако это сейчас не так и важно. А даже если соглашение и расторгнут, то все уже понимают, что букмекер повёл себя очень достойно и профессионально. Так что вышли из этой ситуации в «Фонбет» исключительно с плюсами.