Хищный «Зенит», «Краснодар» без Кордобы и привет для «Спартака»

Сегодня, 2 августа, завершится программа 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Делаем прогнозы на встречи и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Оренбург» — «Зенит»

Соперники синхронно открыли чемпионат России по футболу победами, хотя контекст существенно отличается. От «Оренбурга» многого не ждали, ведь и без того скромный состав с начала межсезонья только ослаб. Задача была сложная. Приезжал крепкий «Ростов». И что же? 0:1 превратились в 2:1! С «Зенитом» — ещё интереснее. С одной стороны, вряд ли кто-то всерьёз ожидал чего-то, кроме победы над вступившим в перестройку «Акроном». С другой — такими хищными и заряженными сине-бело-голубых не видели давно.

Неудивительно, что после такого букмекеры вообще не сомневаются в команде Сергея Семака, хотя первое противостояние с Ильдаром Ахметзяновым не удалось. Минувшей весной проиграли со счётом 1:2. У оренбуржцев залетело два мяча с двух моментов, петербуржцы растранжирили всё возможное. Вероятно, напоминание о том конфузе будет лучшей страховкой. «Оренбург» доказал, что терять бдительность с ним строго запрещено. Так что ждём голы.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Спартак»

Станислав Черчесов против своего бывшего клуба. Перед игрой тренера непременно несколько раз спросят про особый настрой. Тот терпеливо ответит ретивым журналистам, что важна каждая игра, а делить их на более и менее важные не приучен. Но ему никто не поверит. Это самый очевидный прогноз на встречу «Ахмата» и «Спартака». Также матчи этих команд в Грозном почти всегда соседствуют с судейскими скандалами. На этом обязательная программа завершается. Предсказывать что-то ещё гораздо сложнее.

Давать на гостей меньше двойки по меньшей мере странно. «Спартак» на старте нового сезона в самом деле хорош, однако на заказ взять три очка в Грозном редко кому удаётся. А тут ещё и с сегодняшим «Ахматом», который сам не промах. Между тем линия букмекеров позволяет заиграть классические 1Х с крепким коэффициентом 1.89. На наш взгляд, вариант хороший. Хуана Карлоса Карседо и его футболистов ожидает серьёзное испытание.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Факел»

Возвращение в элитный дивизион у «Факела» началось мучительно. Взгляните на календарь: просто так зацепиться за очки не с кем, а значит, классические отставки тренеров по ходу сезона рискуют пойти сильно раньше привычного. Лучший шанс был в 1-м туре: своё поле, поддержка трибун, в соперниках — махачкалинское «Динамо». Не сдюжили — 1:2. Результат печален сам по себе. Ещё сильнее огорчает его закономерность. Атлетичный футбол с обилием единоборств и вторых мячей не потянули.

Справедливости ради восхищаться обновлённым «Краснодаром» тоже рано. Начали со скрипом, ещё и без Кордобы. Хотя преимущество в классе — колоссальное, а свои трибуны в случае чего подгонят. В связи с чем вырисовывается трудовой успех команды Мурада Мусаева. Ставки на победу «Краснодара» с разницей в один-два мяча принимаются за 1.95. Отличный вариант. Воронежцы бой дадут и характер проявят, но мастерства и глубины скамейки очевидно не хватает. Вице-чемпион дожмёт.

Экспресс на матчи РПЛ 2 августа 2026 года

Ставка 1: тотал больше 2.5 гола в матче «Оренбург» — «Зенит» за 1.72.

тотал больше 2.5 гола в матче «Оренбург» — «Зенит» за 1.72. Ставка 2: «Ахмат» не проиграет «Спартаку» за 1.89.

«Ахмат» не проиграет «Спартаку» за 1.89. Ставка 3: «Краснодар» победит «Факел» с разницей в один-два мяча за 1.95.

Общий коэффициент: 1.72 х 1.89 х 1.95 = 6.33.