«Торпедо» в Туле и лидерство «Нижнего Новгорода»

Сегодня, 2 августа, состоятся три матча 4-го тура Первой лиги. «Торпедо» постарается продлить беспроигрышный старт сезона в Туле, единоличный лидер «Нижний Новгород» примет не уступавший в трёх встречах «Шинник», а СКА проведёт первый домашний матч с «Уралом». Предлагаем экспресс на эти события.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Торпедо»

После победы над «Текстильщиком» (2:1) «оружейники» уступили «Нефтехимику» со счётом 0:1 и потерпели разгромное поражение от «Сочи» — 0:5. На «Фиште» команда пропустила трижды с 21-й по 30-ю минуту и фактически закончила борьбу ещё до перерыва. «Торпедо» набрало семь очков: победило «Урал» (1:0) и «Волгу» (3:1), а затем отыгралось во встрече с «Шинником» (1:1) благодаря голу Алексея Каштанова.

«Арсенал» не побеждал москвичей в шести последних очных матчах: пять раз соперники сыграли вничью, однажды сильнее оказалось «Торпедо». После разгрома в Сочи туляки наверняка постараются закрыть свободные зоны и способны избежать третьего поражения подряд, поэтому чистую П2 брать рискованно. Однако текущая форма гостей и их преимущество в организации игры позволяют выбрать нулевую фору на «Торпедо».

Прогноз на матч «Нижний Новгород» — «Шинник»

Команда Вадима Гаранина единственной в Первой лиге выиграла все три стартовых матча. Она одолела «Ротор» — 4:2, а затем дважды победила на выезде: «КАМАЗ» и «Челябинск» с одинаковым счётом 2:1. «Нижний Новгород» забил восемь мячей и ни разу не ограничился одним голом. «Шинник» тоже не проигрывал, набрав пять очков во встречах с «Сочи» — 2:2, «Ленинградцем» — 2:0 и «Торпедо» — 1:1.

Ярославцы уже отобрали очки у двух претендентов на повышение — «Сочи» и «Торпедо», поэтому усиливать фаворита отрицательной форой не стоит. Однако «Нижний Новгород» сочетает стабильную результативность с умением забирать равные матчи: две последние победы были добыты с минимальной разницей на чужих полях. Дома лидер должен получить ещё больше возможностей в атаке. Выбираем победу «Нижнего Новгорода» за 1.67.

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Урал»

Хабаровчане начали сезон тремя выездными поражениями: от «Челябинска» — 1:3, «Ротора» и «Уфы» — по 0:1. В двух последних турах СКА пропустил только с пенальти, однако сам не забил ни разу. «Урал» также действует неровно: после поражения от «Торпедо» (0:1) екатеринбуржцы разгромили «Енисей» — 3:0, а затем не смогли забить «Ленинградцу» — 0:0.

Для армейцев это будет первая домашняя игра чемпионата, поэтому коэффициент 1.84 на П2 не учитывает возможную эмоциональную реакцию хозяев. При этом атакующие проблемы СКА очевидны, а «Урал» не забил в двух из трёх туров. Четыре из шести суммарных матчей команд завершились максимум с двумя голами. Надёжнее не выбирать исход и взять тотал меньше 2.5 мяча за 1.69.

Экспресс на матчи ФНЛ 2 августа 2026 года

Ставка 1: «Торпедо» выиграет у «Арсенала» с форой (0) за 2.00.

Ставка 2: победа «Нижнего Новгорода» над «Шинником» за 1.67.

Ставка 3: тотал меньше 2.5 мяча в матче «СКА-Хабаровск» — «Урал» за 1.69.

Общий коэффициент: 2.00 × 1.67 × 1.69 = 5.64.