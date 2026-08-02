Матч дня в РПЛ: «Ахмат» — «Спартак». Голы в Грозном

Сегодня, 2 августа, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Что думают букмекеры о матче РПЛ

Букмекеры отдают предпочтение гостям. По линии поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1.94. Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 3.90, ничейный исход — 3.70.

Линия на результативность получилась практически равной. Тотал больше 2.5 мяча предлагается примерно за 1.90, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

В каком состоянии «Ахмат»

В достаточно хорошем. Грозненцы не проиграли ни одного контрольного матча летом, а официальный сезон начали с гостевой ничьей с «Локомотивом» — 1:1. Причём одно очко команда Станислава Черчесова заслужила не только поздним голом, но и качеством игры.

«Ахмат» пропустил уже на восьмой минуте после ошибки Турпала-Али Ибишева, однако не отказался от первоначального плана. Гости нанесли больше 20 ударов, создали моменты у ворот Антона Митрюшкина и сравняли счёт на 83-й минуте. Вышедший на замену новичок Эральд Максути забил в дебютном матче РПЛ. Черчесов после встречи отметил, что пока видит только первые результаты предсезонной работы.

В атаке у грозненцев хватает скорости. Лечи Садулаев, Максим Самородов и Бернард Бериша способны убегать в свободные зоны, а Георгий Мелкадзе проделывает большой объём работы без мяча. В Грозном «Ахмат» наверняка сыграет агрессивнее, чем в Москве, и постарается давить на фланги обороны гостей.

На что способен «Спартак»

На продолжение сильного старта. Сначала красно-белые на равных провели матч за Суперкубок с «Зенитом» — 1:1 в основное время и поражение в серии пенальти, а затем разгромили «Родину» со счётом 3:0. Команда Хуана Карлоса Карседо нанесла 26 ударов против семи и превзошла соперника по ожидаемым голам — 2,52 против 0,55.

Однако итоговый счёт получился немного убедительнее самой игры. После гола Маркиньоса на 24-й минуте «Спартак» долго не мог снять вопросы о победителе. Второй мяч Кристофер Мартинс забил только на 80-й минуте, третий Данил Пруцев добавил ещё через шесть минут. До этого дебютант РПЛ несколько раз опасно выбегал в контратаки и даже заработал пенальти, отменённый после просмотра повтора.

Главное преимущество «Спартака» — глубина. Мартинс и Пруцев вышли со скамейки и забили, Александер Джику начал матч в запасе, а в атаке Карседо может выбирать между Манфредом Угальде, Ливаем Гарсией и вариантом без классического центрального нападающего. Барко, Маркиньос и Солари также находятся в хорошем состоянии. Поэтому совсем оставить фаворита без моментов «Ахмату» будет сложно.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Спартак» 2 августа 2026 года

«Спартак» заслуженно считается фаворитом, однако брать чистую победу гостей за 1.94 рискованно. «Родина» позволила красно-белым почти постоянно контролировать мяч и территорию. В Грозном такого преимущества не будет.

«Ахмат» уже показал, что может создавать моменты на поле сильной московской команды. Более 20 ударов по воротам «Локомотива» — серьёзный аргумент. Кроме того, высокая позиция фланговых игроков «Спартака» оставляет пространство для быстрых атак Садулаева и Самородова.

Поэтому выбирать между победой гостей и непоражением «Ахмата» необязательно. Более надёжным выглядит обмен голами. Грозненцы способны использовать домашнее поле и свободные зоны, а класс атаки «Спартака» должен обеспечить фавориту как минимум один мяч. Базовые варианты счёта — 1:1 или 1:2.

Ставка: обе команды забьют за 1.78.