«Уфа» — «КАМАЗ». Вечная молодость Беленова

3 августа состоится матч 4-го тура Первой лиги «Уфа» — «КАМАЗ». Игра пройдёт в Уфе. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч «Уфа» — «КАМАЗ» 3 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Уфы» предлагается с коэффициентом 2.23. Победа «КАМАЗа» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.15.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч Первой лиги «Уфа» — «КАМАЗ»

А «Уфа»-то хороша! Не как во второй половине прошлого десятилетия, конечно, когда стабильно выступали в элитном дивизионе, штамповали выгодные продажи и даже заглядывали в Лигу Европы. Вроде бы и финансовое положение остаётся тяжёлым, и все возможные пояса затянуты-перезатянуты по несколько раз. В минувшем сезоне вообще едва не покинули Первую лигу. Обошлось. В решающий момент сдюжили, несмотря на скандал с техническим поражением.

Понятно, что при имеющихся ресурсах претендовать на что-то большое практически нереально. Но ведь наслаждаться моментом никто не запрещал. А насладиться тут есть чем: по итогам трёх туров набрали семь очков из девяти возможных, расположившись в группе лидеров. Давненько мы там не видели представителей Башкортостана. Впрочем, это не значит, что они быстро сползут вниз. Не так просто!

Справедливости ради нужно учитывать два момента. Первый — приятный календарь. Разгромили «Ленинградец» (3:0), сыграли вничью с «Текстильщиком» (2:2), дотерпели со «СКА-Хабаровск» (1:0). То есть за спиной два новичка Первой лиги, а также одно из главных разочарований старта сезона. Второй фактор — великолепный Александр Беленов. Кажется, этот голкипер нашёл эликсир вечной молодости. Скоро 40 лет, а он до сих пор неотразим на линии. В смысле, наоборот. Как раз отразим. Всё отразим. Непробиваем! Так точнее.

«КАМАЗ» без Ильдара Ахметзянова добротно докатил прошлый сезон, однако после очередного ухода ключевых футболистов начать с чистого листа не вышло. Антон Хазов ищет, футболисты стараются, но пока мимо кассы. Три поражения, меньше двух мячей не пропускали. 1:3 от костромского «Спартака», 1:2 от «Нижнего Новгорода» и 0:2 — от «Ротора». Как видно, уровень оппозиции серьёзный. Два полноценных претендента на место в элите и один потенциальный.

Потому сыграем против линии. Есть подозрение, что разница в соперниках на короткой дистанции перевесила остальное. «КАМАЗ» не так плох, как может показаться по счёту. «Уфа», напротив, не так сильна. Х2 за 1.72 напрашивается. Любителям рисковать стоит рассмотреть лобовую ничью за 3.15. Играть с позиции силы уфимцам тяжеловато, да и в стартовых турах у них залетало практически всё. Долго так продолжаться не может.

Ставка: «КАМАЗ» не проиграет за 1.72.