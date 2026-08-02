«Велес» — «Ротор». Волгоград рвётся в РПЛ

3 августа состоится матч 4-го тура Первой лиги «Велес» — «Ротор». Игра пройдёт в Домодедове. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч «Велес» — «Ротор» 3 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ротора» предлагается с коэффициентом 2.33. Победа «Велеса» оценивается коэффициентом 3.33. Ничейный исход можно найти в линии за 3.08.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Прогноз на матч Первой лиги «Велес» — «Ротор»

Для новичка Первой лиги «Велес» необычайно сноровист. В «Лучшую лигу мира» уже заглядывал, пусть и ненадолго. Пришлось окунуться пониже. Спустя несколько лет второй заход начался гораздо увереннее, хотя ожидания были невысоки. Но нет: после двух туров вовсе находились в группе лидеров с двумя победами. Справедливости ради в обоих случаях могло сложиться иначе. Без доли везения не обошлось.

С ходу обыграли крепкий «Нефтехимик» на выезде — 1:0. Фарм-клуб «Рубина» на многое не претендует, но и подарком не должен быть даже без Кирилла Новикова. Особенно в родных стенах. Однако представитель Татарстана напрочь увяз в обороне соперника. Неделю спустя номер оказался повторён на бис. Снова 1:0, только уже на своём поле в уютном Домодедове. И не абы с кем — с амбициозным «Челябинском». Тут не обойтись без жирнющей сноски: уральцы с шестой минуты действовали вдесятером после прямой красной карточки Ильи Сафронова.

В общем, поводов гордиться собой не было. Только порадоваться. А те, кому шесть очков ударили в голову, в 3-м туре ощутили истинную мощь Первой лиги. Как известно, Сергей Ташуев в футболе многое изобрёл и придумал. Придумал и способ разгромить «Велес». 4:1 на своём поле. Всё по делу, пусть и два мяча состоялись с пенальти. Посмотрим, придёт ли новичок в себя после удара. Времени на осознание произошедшего было немного.

«Ротор» в таблице не просто рядышком — тоже набрал шесть очков. Есть подозрение, что соседство временное. Амбиции у волгоградцев солидные, единственное поражение потерпели в Нижнем Новгороде. Да и там парочку забили. А что четыре пропустили — ну, бывает. Если учитывать разницу в ресурсах и возможностях, дело незазорное. Стремительно закрыли неудачу: дожали «СКА-Хабаровск» и без лишних хлопот одолели в Набережных Челнах «КАМАЗ».

Если продолжат собирать свои очки в подобном темпе, финишируют высоко. «Велес», конечно, заметно скромнее по составу, хотя на своём поле проваливается редко. Вырисовывается сложный матч с преимуществом «Ротора». Реализация на старте сезона впечатляет, так что можно взять и П2 за 2.33. А вообще линия позволяет подстраховаться. С докупкой нулевой форы получим добротный коэффициент 1.65. В случае ничьей произойдёт возврат.

Ставка: «Ротор» победит с форой (0) за 1.65.