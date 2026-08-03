«Ротор» взялся за ум, а «Уфе» везёт: экспресс на Первую лигу

Сегодня, 3 августа, закрываем программу 4-го тура Первой лиги. Делаем прогнозы на матчи и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Велес» — «Ротор»

Для новичка Первой лиги «Велес» необычайно сноровист. В «Лучшую лигу мира» уже заглядывал, пусть и ненадолго. Пришлось окунуться пониже. Спустя несколько лет второй заход начался гораздо увереннее, хотя ожидания были невысоки. Но нет: после двух туров вовсе находились в группе лидеров с двумя победами. Справедливости ради, оба раза могло сложиться иначе. Без доли везения не обошлось.

«Ротор» в таблице не просто рядышком — тоже набрал шесть очков. Есть подозрение, что соседство временное. Амбиции у волгоградцев солидные, единственное поражение потерпели в Нижнем Новгороде. Да и там парочку забили. А что четыре пропустили — ну, бывает. Учитывая разницу в ресурсах и возможностях, дело незазорное. Стремительно закрыли неудачу: дожали «СКА-Хабаровск» и без лишних хлопот одолели в Набережных Челнах «КАМАЗ».

Если продолжат собирать свои очки в подобном темпе, финишируют высоко. «Велес», конечно, заметно скромнее по составу, хотя на своём поле проваливается редко. Вырисовывается сложный матч с преимуществом «Ротора». Реализация на старте сезона впечатляет, так что можно взять и П2 за 2.33. А вообще, линия позволяет подстраховаться. С докупкой нулевой форы получим добротный коэффициент 1.65. В случае ничьей произойдёт возврат.

Прогноз на матч «Уфа» — КАМАЗ

А «Уфа»-то хороша! Не как во второй половине прошлого десятилетия, конечно, когда стабильно выступала в элитном дивизионе, штамповала выгодные продажи и даже заглядывала в Лигу Европы. Вроде бы и финансовое положение остаётся тяжёлым, и все возможные пояса затянуты-перезатянуты по несколько раз. В минувшем сезоне вообще едва не покинула Первую лигу.

Понятно, что при имеющихся ресурсах претендовать на что-то большое практически нереально. А насладиться тут есть чем: по итогам трёх туров набрала семь очков из девяти возможных, расположившись в группе лидеров. Давненько мы там не видели представителей Башкортостана. Впрочем, это не значит, что они быстро сползут вниз. Не так просто! «КАМАЗ» без Ильдара Ахметзянова добротно докатил прошлый сезон, однако после очередного ухода ключевых футболистов начать с чистого листа не вышло.

Сыграем против линии. Есть подозрение, что разница в соперниках на короткой дистанции перевесила остальное. «КАМАЗ» не так плох, как может показаться со счёту. Играл он с претендентами на повышение. «Уфа», напротив, не так сильна. Хотя и пытается. Х2 за 1.72 напрашивается. Любителям рисковать стоит рассмотреть лобовую ничью за 3.15. Играть с позиции силы уфимцам тяжеловато, да и в стартовых турах у них залетало практически всё. Долго так продолжаться не может.

Экспресс на матчи Первой лиги 3 августа 2026 года

Ставка 1: «Ротор» победит «Велес» с форой (0) за 1.65.

«Ротор» победит «Велес» с форой (0) за 1.65. Ставка 2: «КАМАЗ» не проиграет «Уфе» за 1.72.

Общий коэффициент: 1.65 х 1.72 = 2.83.