«Спарта» — «Лион». Лига чемпионов всё интереснее и интереснее

Чем ближе к групповому этапу, тем больше мощных команд.

4 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спарта» — «Лион». Встреча пройдёт на стадионе «Эпет Арена» в Праге. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Коэффициенты на матч «Спарта» Прага — «Лион» 4 августа 2026 года

Букмекеры считают гостей фаворитами. Сделать ставку на победу «Лиона» предлагается с коэффициентом 2.18. Победа «Спарты» оценивается коэффициентом 3.25. Ничейный исход доступен за 3.66.

Аналитики ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59.

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Спарта» Прага — «Лион»

Статус «Лиона» подталкивает к ставке на победу гостей, но выбирать исход здесь рискованно. Команда Паулу Фонсеки провалила последний контрольный матч, а «Спарта» даже после неудачного начала сезона остаётся крайне опасным соперником на своём поле. Гораздо убедительнее выглядит ставка на голы: обе команды входят в еврокубки с серьёзными проблемами в обороне.

Пражане завершили сбор поражением во встрече с «Норшелланном» со счётом 1:5. После гола Адама Шевинского команда пропустила пять раз за 43 минуты, причём три мяча получила ещё до перерыва. Затем «Спарта» уступила вернувшейся в высший дивизион «Збройовке» — 1:3. Соперник отличился после индивидуального прохода, стандартного положения и подачи с фланга. Это уже не одна случайная ошибка, а уязвимость обороны в совершенно разных игровых ситуациях.

Одновременно хозяева сохранили достаточно возможностей впереди. В Брно забил Джон Меркадо, а в стартовом составе также появились Лукаш Гараслин, Ян Кухта и новичок Хосимар Алькосер. Теперь атакующую обойму усилил Джонатан Брёут Брунес, забивший 40 мячей во всех турнирах за два последних сезона. Норвежец должен заменить ушедшего Альбиона Ррахмани, однако встраивать нового форварда приходится уже по ходу официальных матчей.

Подготовка «Лиона» также прошла без стабильности. Французы обыграли «Макон» — 5:2, «Санкт-Галлен» — 6:3 и «Серветт» — 2:1, затем уступили пражской «Славии» — 0:2, победили «Вольфсбург» — 2:0 и закончили предсезонку разгромом от «Бетиса» — 0:4. Итого — 15 забитых и 12 пропущенных мячей за шесть встреч.

Результат последней проверки особенно показателен. «Лион» слишком часто терял мяч при собственных атаках и позволял «Бетису» проводить быстрые переходы. Фонсека после встречи признал, что команде не хватало энергии и агрессивности, а выступление оставило слишком много вопросов перед поездкой в Прагу.

При этом впереди возможности гостей стали шире. Клуб арендовал у «Ювентуса» Луа Опенда, и Фонсека рассчитывает получить нового центрального нападающего уже к первой встрече со «Спартой». Его участие пока нельзя считать гарантированным, однако даже без бельгийца этим летом «Лион» забивал по пять и шесть мячей.

Первый матч двухраундового противостояния предполагает осторожность, но нынешнее состояние обороны не позволит соперникам постоянно контролировать темп. «Спарта» будет обязана атаковать перед своими болельщиками, а «Лион» получит пространство для переходов. Гости ближе к победе благодаря индивидуальному классу, однако на сухой матч после последних результатов не наиграли. Ожидаемый счёт — 1:2.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.72.