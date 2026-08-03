«Юнион» — «Будё-Глимт». Настоящий фаворит — это клуб Хайкина

Норвежцы подошли в рабочем ритме и не пропустили ни одного мяча в четырёх последних играх.

4 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Юнион Сент-Жиллуа» — «Будё-Глимт». Встреча пройдёт на стадионе «КВДО Арена» в Остенде и начнётся в 21:00 мск. Ответная игра состоится 11 августа в Норвегии.

Коэффициенты на матч «Юнион» — «Будё-Глимт» 4 августа 2026 года

Букмекеры считают хозяев небольшими фаворитами. Сделать ставку на победу «Юниона» предлагается с коэффициентом 2.10. Победа «Будё-Глимт» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход доступен за 3.50.

Аналитики ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча идёт примерно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Двойной шанс «Будё-Глимт» предлагается приблизительно за 1.70.

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Юнион» — «Будё-Глимт»

Коэффициент на «Юнион» во многом объясняется статусом номинального хозяина. Только привычного преимущества своего поля у бельгийцев не будет. Из-за требований УЕФА матч перенесён из Брюсселя в Остенде — почти за 120 км от стадиона «Жозеф Марьен». Клуб даже организовал для болельщиков специальные автобусы и чартерный поезд. Поддержка у команды останется, но знакомого окружения и отработанных особенностей домашней арены — нет.

Предсезонку команда Давида Юбера провела неплохо, однако результаты требуют контекста. «Юнион» обыграл «Орхус» и «Лилль» со счётом 2:1, но французский клуб провёл бо́льшую часть встречи вдесятером и даже в меньшинстве сумел отыграться. Ещё показательнее двойной спарринг с ПСВ: один состав бельгийцев отыгрался с 0:3 и добился ничьей — 3:3, а другой уступил 0:4.

Дополнительная неопределённость возникла во вратарской линии. 28 июля «Юнион» продал в «Ипсвич» Кьелла Схерпена, который провёл за клуб 43 матча, оформил 21 «сухарь» и был признан лучшим голкипером чемпионата Бельгии. Именно с ним команда показала лучший результат лиги по игре в обороне. Потеря основного вратаря менее чем за неделю до квалификации едва ли пройдёт незаметно.

«Будё-Глимт» не нуждается в постепенном наборе формы. Чемпионат Норвегии находится в разгаре, а команда Кьетиля Кнутсена выиграла четыре последние встречи: у КФУМа — 2:0, у «Фредрикстада» — 1:0, у «Хам-Кама» — 3:0 и у «Саннефьорда» — 3:0. На этом отрезке северяне забили девять мячей и не пропустили ни одного. После 15 туров они занимали первое место с разностью мячей 37:11. Никита Хайкин привычно хорош.

Кадровые потери у гостей тоже серьёзные. Лучший центральный нападающий Каспер Хёг перешёл в «Селтик», завершив норвежский этап карьеры с 54 голами и 22 результативными передачами в 103 матчах. Полузащитник Хокон Эвьен повредил колено и выбыл на некоторое время. Однако даже без них «Будё-Глимт» разгромил «Саннефьорд»: отличились Ола Брюнхильдсен, Йенс Петтер Хауге и Миккель Бро Хансен.

Нельзя списывать со счетов и европейский опыт норвежцев. В прошлом сезоне Лиги чемпионов они прошли «Интер», победив со счётом 3:1 дома и 2:1 на «Сан-Сиро». Следовательно, команда умеет сохранять собственную модель не только на искусственном газоне «Аспмюры». В первом гостевом матче двухраундового противостояния ей не потребуется раскрываться и любой ценой добиваться победы.

Соперники уже встречались в Бельгии осенью 2024 года. «Юнион» нанёс 21 удар против девяти, однако «Будё-Глимт» забрал 54% владения и сохранил ворота в неприкосновенности — 0:0. Сейчас гости находятся в более высоком игровом тонусе, а бельгийцам приходится привыкать к новому вратарю и непривычной арене. Чистая победа норвежцев после ухода Хёга выглядит слишком рискованно, но поражения они способны избежать. Ожидаемый счёт — 1:1.

Ставка: «Будё-Глимт» не проиграет за 1.70.