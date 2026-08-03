А вот и Кубок России! Матч недели «Локомотив» — ЦСКА

4 августа состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Локомотив» — ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч Кубка России «Локомотив» — ЦСКА 4 августа 2026 года

Букмекеры не видят фаворита. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.64. Победа «Локомотива» также оценивается коэффициентом 2.64. Ничейный исход можно найти в линии за 3.58.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.

В каком состоянии находится ЦСКА

В боевом. Трудности очевидны, сложные периоды непременно будут. Но с учётом всех объективных проблем и скромных ожиданий стартовали армейцы крепко. После серии поражений в предсезонных матчах на красно-синих многие махнули рукой: к задачам не готовы, самый разгар перестройки, потерянный сезон. Выводы оказались поспешными.

В первом же туре показали характер и качество, добыв волевую победу во встрече с

«Балтикой». Что вдвойне приятно, атаковали легко и с удовольствием, многое получалось. Если бы не Максим Бориско, забили бы четыре или пять. Зато теперь Бориско в ЦСКА, трансфер состоялся официально. Глубина состава есть, хотя Дмитрий Игдисамов ждёт усиления в каждую линию.

Как себя чувствует «Локомотив»

Ох, а вот тут финансовая ситуация крайне сложная. Пруцева не выкупили, Воробьёва продали перед началом сезона, хотя в контрольных матчах он выходил в основе. Вырученные средства идут на погашение долгов. Михаил Галактионов набил руку на качественной работе в ограниченных условиях, но тут потребуется натуральное чудо. В текущем составе слишком много тонких мест, причём на определяющих позициях.

Очковые потери в чемпионате России не заставили себя ждать. Георгий Джикия при всём опыте и заслугах скорости РПЛ не тянет, центр поля истощился, в атаке нет надёжных вариантов, ведь Николай Комличенко продолжает восстановление. Пока к возвращению даже не близок. Болельщикам остаётся лишь запастись терпением.

Прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — ЦСКА 4 августа 2026 года

Первая большая вывеска Кубка России. Разумеется, основное внимание приковано к Дмитрию Баринову, который зимой перебрался из одного клуба в другой. ЦСКА по-прежнему лучше выглядит без него: так было весной, так продолжается и на старте нового первенства. Интересно, выставит ли Игдисамов его с первых минут. Уверенность опытному футболисту крайне необходима.

В Кубке России часто шанс получает ближайший резерв, так что искать фаворита сложно. Вот и букмекеры выставили абсолютно равные коэффициенты. Зайдём с другой стороны. Нам нравится тотал больше 1 гола в первом тайме за 1.73. В атаке соперники как минимум любопытны, ошибки в защите встречаются часто. На фоне ротации и падения сыгранности провалов наверняка добавится. Значит, у вратарей будет работа, у зрителей — веселье. А мы и не против. Если до перерыва состоится ровно один мяч, букмекер вернёт деньги.

Ставка: тотал больше 1 гола в первом тайме за 1.73.