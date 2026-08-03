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Динамо Махачкала — Крылья Советов: прогноз на матч Кубка России 4 августа 2026 года

«Динамо» Мх — «Крылья Советов». Трудный день для Вадима Евсеева
Алексей Серяков
«Динамо» Мх — «Крылья Советов»: прогноз на матч
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Неуступчивые самарцы едут в Каспийск не просто так.

4 августа состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России по футболу «Динамо» Мх — «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Коэффициенты на матч Кубка России «Динамо» Мх — «Крылья Советов» 4 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.00. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 4.35. Ничейный исход можно найти в линии за 3.23.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.

Прогноз на матч Кубка России «Динамо» Мх — «Крылья Советов»

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Макаров – 15'     1:1 Хубулов – 47'     1:2 Джеффри – 63'    

На прошлой неделе очередной розыгрыш Кубка России по футболу открылся матчами Пути регионов. Теперь пришло время представителей элитного дивизиона вступать в бой. Всё как обычно: если по итогам двух таймов ничья, немедленно назначается серия пенальти. Две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф, третья – отправляется в Путь регионов, худший представитель каждого квартета завершает борьбу в турнире.

Полагаем, махачкалинцы и самарцы относятся к Кубку России с уважением, но без восторгов. В том смысле, что главная задача очевидна: остаться в РПЛ, желательно напрямую и без лишних нервов. Всё остальное — приятный бонус. «Крылья Советов», например, в минувшем сезоне пошумели в Кубке России и далеко продвинулись, хотя слишком долго держались в опасной близости от зоны вылета. Едва ли захотят повторять.

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Соперники с первого же тура показали, что вопреки всем естественным ограничениям нацеливаются на середину турнирной таблицы, а не на возню внизу. Подопечные Вадима Евсеева сразу же добыли победу в логове прямого конкурента, продемонстрировав отличную физическую готовность. «Крылья Советов» тормознули заряженное возвращением Сандро Шварца московское «Динамо». До перерыва пару раз повезло, однако отыграть «на ноль» против бело-голубых — это в любом случае достижение.

Как вы понимаете, базовые расклады на групповом этапе Кубка России весьма условны. Это место для ротации, отдыха лидеров, проверки ближайшего резерва и экспериментов. Между тем скамейки у обеих команд крайне короткие, потому что финансовые возможности резко ограничены. Полагаем, качество футбола окажется в лучшем случае средненьким, что абсолютно нормально.

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На таком фоне коэффициент на лобовую победу хозяев видится завышенным. В РПЛ дома они редко проигрывают, но полуторный состав в Кубке — другое дело. А самарцы как минимум неуступчивы, готовы перекрывать центр и обезвреживать подачи с фланга. Пожалуй, Х2 за 1.88 на таком фоне заслуживает внимания. Махачкала в порядке, однако и Самара не промах.

Ставка: «Крылья Советов» не проиграют за 1.88.

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