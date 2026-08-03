«Акрон» — «Ростов». Вот и до России дошли голы

4 августа состоится матч 1-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России «Акрон» — «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток запланирован на 16:15 мск.

Коэффициенты на матч «Акрон» — «Ростов» 4 августа 2026 года

Букмекеры считают гостей небольшими фаворитами. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 2.44. Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 2.80. Ничейный исход доступен за 3.50.

Аналитики ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58. Обратный вариант предлагается за 2.30.

Прогноз на матч Кубка России «Акрон» — «Ростов»

Пытаться определить победителя здесь опасно. «Ростов» убедительнее провёл последний тур РПЛ, однако четыре пропущенных мяча за две встречи не позволяют считать гостей надёжным фаворитом. «Акрон» проиграл оба матча, но теперь получает соперника, который теперь тоже охотно ввязывается в открытый футбол. Поэтому ставка на голы выглядит логичнее любого исхода.

Тольяттинцы крайне тяжело входят в матчи при Срджане Благоевиче. «Зенит» забил им на седьмой и 18-й минутах, а уже к 34-й довёл счёт до 3:0. Во встрече с «Рубином» история повторилась: Химми Марин получил два мяча к 19-й минуте. В сумме «Акрон» пропустил семь раз за два тура, пять из этих голов — ещё до истечения первой трети встречи. Матч с «Зенитом» завершился со счётом 0:5, игра с «Рубином» — 1:2.

Такие проблемы отчасти объясняются перестройкой. Благоевич приглашён ради инициативного футбола с контролем мяча, высоким прессингом и быстрой игрой в переходах. Только новые принципы пока не подкреплены надёжностью без мяча: при потерях между линиями остаётся пространство, а соперникам слишком легко даются первые голевые моменты.

При этом матч с «Рубином» показал, что хозяева способны ответить. После двух пропущенных мячей Арсений Дмитриев быстро сократил разницу, а затем «Акрон» до конца встречи больше не позволил казанцам отличиться. В Кубке тренерский штаб наверняка проведёт ротацию, но в атакующей обойме остаются Стефан Лончар, Жилсон Беншимол, Слободан Тедич, Кевин Аревало и Юрий Железнов. Возможностей для одного домашнего гола должно хватить.

«Ростов» также пока не провёл ни одного сухого матча. В Оренбурге команда Джонатана Альбы открыла счёт благодаря Виктору Мелёхину, однако затем дважды пропустила от соперника, игравшего в меньшинстве, — 1:2. Следом ростовчане позволили «Родине» отличиться уже на четвёртой минуте, но ответили четырьмя голами. Результативными действиями отметились Иван Комаров, Андрей Лангович и вышедший на замену Даниил Шанталий.

За короткий стартовый отрезок «Ростов» уже продемонстрировал обе крайности: может пропустить от команды в меньшинстве, но способен забить четыре мяча после раннего гола соперника. Кубковая ротация только увеличивает вероятность ошибок: у «Акрона» между матчами три дня, у гостей — четыре. Причём резервные защитники обычно тяжелее входят в сезон, чем свежие футболисты группы атаки.

Последняя встреча соперников в Самаре тоже получилась результативной. В мае «Ростов» победил со счётом 3:1, а все четыре мяча были забиты ещё до перерыва. Сейчас гости вновь выглядят немного сильнее, но их оборона не даёт оснований рассчитывать на сухую победу. Оптимальный вариант — общий тотал, который сыграет и при очередном провале хозяев. Ожидаемый счёт — 1:2.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.72.