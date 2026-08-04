«Фенербахче» — «Штурм». Даниила Худякова недооценивают

Команда из Граца прошла предыдущего соперника с общим счётом 6:0, тогда как турки за 180 минут ни разу не забили с игры.

5 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Штурм». Встреча пройдёт на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Коэффициенты на матч «Фенербахче» — «Штурм» 5 августа 2026 года

Букмекеры считают хозяев безоговорочными фаворитами. Сделать ставку на победу «Фенербахче» предлагается с коэффициентом 1.40. Победа «Штурма» оценивается коэффициентом 7.60. Ничейный исход доступен за 4.60.

Аналитики ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча идёт приблизительно за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Победа «Фенербахче» с форой (-1.5) предлагается примерно за 2.02.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Штурм»

Разница в стоимости и известности составов подталкивает к крупной победе хозяев, но нынешняя форма команд не подтверждает такой сценарий. «Фенербахче» должен владеть инициативой и способен выиграть, однако коэффициент на фору гостей выглядит интереснее. «Штурм» уже доказал, что умеет выдерживать давление на выезде, а атака турецкого клуба пока зависит от стандартных положений.

Команда Исмаила Картала прошла «Гурник», но сделала это без особого запаса — 1:0 дома и 1:1 на выезде. Оба мяча забил Талиска: в Стамбуле бразилец реализовал штрафной, а в Забже — пенальти. Получается, за 180 минут «Фенербахче» так и не отличился с игры. Особенно тяжёлым получился ответный матч, в котором поляки сравняли ещё до перерыва и сохраняли интригу до финального свистка.

К тому же единственный автор голов турок закончил встречу в Польше с повреждением. Вместе с Талиской медицинская помощь потребовалась Нелсону Семеду. Картал после матча сообщил, что оба проходят восстановительные процедуры, а степень повреждений должна быть определена после обследования. Даже если Талиска появится с первых минут, его состояние остаётся дополнительным фактором риска.

У «Фенербахче» действительно достаточно альтернатив. В атаке могут сыграть Керем Актюркоглу, Марко Асенсио и Мэйсон Гринвуд, вышедший после перерыва в Забже. Однако большой набор исполнителей ещё не превратился в отлаженную команду. Новый чемпионат Турции не стартовал, поэтому налаживать взаимодействия Карталу приходится непосредственно в квалификации Лиги чемпионов.

«Штурм» прошёл предыдущий раунд значительно убедительнее. В Граце команда Фабио Ингольича разгромила «Хартс» — 4:0. Четыре мяча забили четыре разных футболиста: Йон Горенц-Станкович, Джейланд Митчелл, Лука Вайнхандль и Юрген Хайль. В Эдинбурге австрийцы выдержали стартовое давление, а после перерыва дважды наказали соперника — 2:0. Общий счёт противостояния – 6:0. У Даниила Худякова два «сухаря».

Ничья с «Тиролем» в 1-м туре австрийской Бундеслиги не должна вводить в заблуждение. После перерыва «Штурм» практически не позволял сопернику атаковать, попал в перекладину и штангу и упустил ещё несколько хороших моментов. Набранное очко стало следствием слабой реализации, а не игрового превосходства «Тироля». Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Штурм» наверняка опустит линии и постарается пережить стартовый натиск хозяев. В Эдинбурге команда уже успешно справилась с подобным сценарием, после чего сама создала достаточно моментов. «Фенербахче» остаётся фаворитом благодаря классу и поддержке трибун, однако забить минимум три мяча организованному сопернику будет непросто. Наиболее вероятна победа турок, но с минимальной разницей. Ожидаемый счёт — 2:1.

Ставка: победа «Штурма» с форой (+1.5) за 1.70.