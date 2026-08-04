«Локомотив» — ЦСКА. Голы в дерби

Три недели назад команды ограничились одним на двоих. В официальном матче сценарий изменится.

4 августа состоится матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» — ЦСКА. Игра пройдёт на «РЖД Арене» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Что думают букмекеры о матче Кубка России

Явного фаворита нет. Победы «Локомотива» и ЦСКА предлагаются примерно с одинаковым коэффициентом 2.65. Ничейный исход можно найти за 3.55.

При этом аналитики склоняются к результативному сценарию. Тотал больше 2.5 мяча идёт примерно за 1.80, тотал меньше 2.5 мяча — в районе 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА 4 августа 2026 года

Железнодорожники набрали только одно очко в первых двух турах РПЛ. Сначала команда Михаила Галактионова сыграла вничью с «Ахматом» — 1:1, а затем уступила в Каспийске махачкалинскому «Динамо» со счётом 1:2. Главная проблема проявилась уже в первой встрече. «Локомотив» открыл счёт на восьмой минуте, но позволил грозненцам нанести 21 удар и набрать 2,26 ожидаемого гола.

Армейцы начали чемпионат с победы во встрече с «Балтикой» — 2:1, после чего разошлись миром с «Крыльями Советов» — 1:1. Четыре очка не выглядят выдающимся результатом, но по качеству созданных моментов команда Дмитрия Игдисамова была сильнее обоих соперников. В 1-м туре ЦСКА пропустил уже на первой минуте, однако ответил двумя голами и набрал 2,28 xG.

Во встрече с самарцами преимущество получилось ещё заметнее — 2,32 ожидаемого гола против 0,95. Другое дело, что армейцы тоже пока не провели ни одного сухого матча. «Балтика» наказала их за потерю концентрации сразу после стартового свистка, а «Крылья Советов» сравняли счёт в середине второго тайма. При изменениях в составе надёжнее оборона вряд ли станет.

Выбирать победителя здесь действительно сложно. ЦСКА убедительнее провёл первые туры и создал больше качественных моментов, зато «Локомотив» получит преимущество своего поля и всего три недели назад обыграл армейцев в товарищеской встрече — 1:0.

Однако переносить тот результат на Кубок России напрямую не стоит. В середине июля команды находились под нагрузками и активно экспериментировали. Теперь игровая интенсивность стала выше, а железнодорожникам необходимо реагировать на неудачный старт сезона.

Статистика также подталкивает к голевому рынку. «Локомотив» забивал и пропускал в обоих официальных матчах. ЦСКА повторил тот же сценарий, однако при этом создал 4,60 xG. Атака армейцев сейчас выглядит значительно стабильнее обороны.

Ротация добавляет ставке риска, но одновременно может помочь. Галактионов и Игдисамов наверняка освежат составы перед матчами 3-го тура РПЛ. Новые сочетания чаще сказываются на оборонительном взаимодействии, тогда как индивидуального класса для одного гола хватает у обеих команд.

Базовые варианты счёта — 1:1, 1:2 или 2:1. Для тотал больше 3 голов всё же может не хватить, а обмен забитыми мячами закрывает сразу несколько реалистичных сценариев.

Ставка: обе команды забьют за 1.65.