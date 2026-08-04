Гранд-товарняк: «Челси» — «Ювентус». Алонсо не справится со Спаллетти

Туринцы ещё не пропускали на предсезонке, а оборона лондонцев пока ошибается.

5 августа состоится товарищеский матч «Челси» — «Ювентус» в рамках Футбольного фестиваля Гонконга. Команды разыграют Herbalgy Trophy на стадионе «Кай Так». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.

Что думают букмекеры о матче «Челси» — «Ювентус»

Букмекеры отдают небольшое предпочтение английскому клубу. Поставить на победу «Челси» предлагается примерно за 2.00. Победа «Ювентуса» оценивается коэффициентом около 3.20, ничейный исход — 3.65.

Аналитики ждут результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча идёт приблизительно за 1.50, тотал меньше 2.5 мяча — около 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент в районе 1.47.

В каком состоянии «Челси»

В процессе перестройки. Хаби Алонсо провёл во главе лондонцев два матча и пока не добился надёжности. Сначала «Челси» победил «Уэстерн Сидней Уондерерс» со счётом 6:4, после чего уступил «Тоттенхэму» — 1:2. Первую встречу можно было списать на экспериментальный состав. Однако четыре пропущенных от представителя австралийской А-лиги всё равно выглядят тревожно.

Против «Тоттенхэма» Алонсо выставил гораздо более опытное сочетание. «Челси» быстро ответил на гол Сандро Тонали, а в начале второго тайма получил большинство после удаления Кевина Дансо. Даже численное преимущество не принесло победы. Лондонцы создали достаточно моментов, но не забили и даже после массовых замен пропустили решающий мяч на 90+1-й минуте.

Впереди у «Челси» действительно хватает качества. Палмер, Жоао Педро, Эстевао и Гиттенс способны вскрыть практически любую оборону, к команде также присоединились Мойсес Кайседо и Николас Джексон. Однако требования нового тренера к контролю мяча, контрпрессингу и высокой позиции защитников пока исполняются не без ошибок.

На что способен «Ювентус»

На гораздо более организованную игру. Туринцы начали подготовку к сезону ничьей с «Базелем» — 0:0, затем последовательно победили «Стандард» и «Ниццу» со счётом 1:0 и 2:0 соответственно. За 270 минут команда Лучано Спаллетти не пропустила ни одного мяча. В Льеже «Ювентус» тяжело входил в игру, но прибавил после перерыва. Уже в следующем матче с «Ниццей» туринцы исправили этот недостаток.

Состав на азиатское турне получился сильным. Спаллетти взял Бремера, Гатти, Калюлю, Камбьязо, Локателли, Дугласа Луиса, Маккенни, Копмейнерса, Йылдыза, Консейсау, Джонатана Дэвида и Коло Муани. Тренер может полностью поменять сочетания по ходу встречи, не превращая второй тайм в просмотр молодёжи.

Разумеется, «Базель», «Стандард» и «Ницца» уступают «Челси» по атакующему потенциалу. Сохранить ворота в неприкосновенности в четвёртый раз подряд будет значительно сложнее. Однако туринцы находятся дальше в процессе подготовки и уже научились правильно выбирать моменты для прессинга и отхода в компактный блок.

Прогноз на матч «Челси» — «Ювентус» 5 августа 2026 года

Статус «Челси» как небольшого фаворита можно объяснить уровнем атакующих футболистов. Палмер, Жоао Педро и Эстевао способны решить эпизод без помощи отлаженной системы. Только коэффициент около 2.00 совершенно не учитывает проблемы команды при переходе от атаки к обороне.

«Ювентус» выглядит менее ярко, зато значительно стабильнее. Три контрольных матча без пропущенных мячей нельзя объяснить одним везением. Спаллетти сохранил наработки прошлого сезона и постепенно добавляет новые требования, тогда как Алонсо только выстраивает игру на новом месте.

Чистую победу туринцев брать необязательно. «Челси» обладает слишком серьёзным атакующим потенциалом и вполне способен выдать сильный отрезок. Однако команда Спаллетти лучше готова физически, надёжнее действует без мяча и не должна считаться аутсайдером. Базовые варианты счёта — 1:1 или 1:2.

Ставка: «Ювентус» не проиграет за 1.74.