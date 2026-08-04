«Зенит» — «Балтика». Спасибо за Латышонка

5 августа состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России по футболу «Зенит» — «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч Кубка России «Зенит» — «Балтика» 5 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.45. Победа «Балтики» оценивается коэффициентом 8.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.35.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.35.

Прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Балтика»

Конечно, это не главная вывеска 1-го тура группового этапа Кубка России. Московское дерби «Локомотив» — ЦСКА не обойти, но вообще посмотреть тут будет на что. Благо, что пути клубов в последнее время пересекаются часто и разнообразно. Не только на футбольном поле, но и на трансферном рынке. Так что от Санкт-Петербурга до Калининграда недалеко не только географически, но и по-футбольному.

Возьмём последние месяцы. «Зенит» выкупил у балтийцев центрального защитника Кевина Андраде, столпа оборонительных построений. Совсем недавно состоялся ответный переход. Справедливости ради он не был прямым. Проигравший конкуренцию вратарь Евгений Латышонок отправился в Нижний Новгород, но строго по документам. Спустя несколько часов представитель Первой лиги объявил об аренде в «Балтику». Именно в Калининграде он заявил о себе. Включая Кубок России, где доходил до финала.

Возможность начать с чистого листа Латышонку необходима, вратарь-то однозначно хороший. А клуб из Калининграда закрыл брешь после недавнего перехода Максима Бориско в ЦСКА. Андрей Талалаев неоднократно подчёркивал значимость надёжности на последнем рубеже. Весьма вероятно, что Латышонок закроет все запросы главного тренера.

В минувшем сезоне соперники встречались трижды, товарищеский матч в июле 2025 года не считаем. В первом круге тогда ещё новичок элитного дивизиона сенсационно зацепился на своём поле — 0:0. Ещё двумя встречами сезон возобновился. Тогда команды сошлись дважды за неделю в двух турнирах на стыке февраля и марта. «Зенит» победил и в РПЛ, и в Кубке России. Оба раза со счётом 1:0, оба раза с трудом, да и судейство обсуждалось активно. В общем, команда Талалаева давала бой.

Вероятно, даст и теперь. Несмотря на чувствительное поражение от ЦСКА, физическая готовность очевидна. По части пробега и заряженности «Балтика» традиционно среди сильнейших. Разумеется, на выезде будет сложно, однако когда калининградцы боялись преград? Лезть в исходы не рискнём, а вот гол гостей за 2.12 привлекает. На наш взгляд, коэффициент завышен. Проблемы в обороне у команды Сергея Семака сохраняются.

Ставка: «Балтика» забьёт за 2.12.