«Краснодар» — «Ахмат». Новая жертва Черчесова

5 августа состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России по футболу «Краснодар» — «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч Кубка России «Краснодар» — «Ахмат» 5 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.65. Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 5.35. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.78. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

Прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Ахмат»

Если у кого-то на старте сезона и есть основания жаловаться на сложный календарь, так это у «Ахмата». Правда, таких слов в насыщенном лексиконе Станислава Черчесова нет. А вы всё равно оцените уровень сопротивления. 1-й тур чемпионата России — выезд к «Локомотиву». Пусть ослабшему за летнюю паузу, но всё же действующему бронзовому призёру. Следующий тур — визит «Спартака». Черчесов, конечно, от особого статуса матчей с бывшим клубом всегда открещивался, хотя мало кто в это верит.

И вот на десерт попался «Краснодар». Градус снова повышен — теперь вице-чемпион страны. Да, в Кубке России. В любом случае задача со звёздочкой. Южане в последние годы часто появляются на поздних стадиях турнира. В минувшем розыгрыше добрались до финала, где на тоненького, в серии пенальти уступили «Спартаку». Валять дурака точно не станут, тем более перед родными трибунами.

Конечно, ожидать от подопечных Мурада Мусаева стабильности с первых же встреч наивно. Эдуард Сперцян ушёл, Джон Кордоба участвовал в чемпионате мира по футболу, где получил травму. Трудности объективны. В то же время количественно «Краснодар» в полном порядке. Те же Оздоев и Уткин успели отметиться в РПЛ, явно добавят глубины и устойчивости на дистанции. Словом, серьёзный вызов.

Есть подозрение, что в Грозном этому только рады. Здесь тихо и без лишнего шума постепенно укрепляют состав, взращивая амбиции. Уже не первое трансферное окно становятся мощнее, разнообразнее, интереснее. На фоне того же «Локомотива» выглядели классно, свою ничью точно заслужили. Более того — в концовке претендовали на победу. Да и «Спартак» наверняка запомнит недавнюю встречу. Проверить себя крепкими коллективами на первых метрах дистанции полезно.

Длина скамейки «Ахмата» тоже впечатляет. Биться за медали РПЛ клуб пока объективно не готов, а вот Кубок России — другое дело. Вероятно, отношение к турниру будет серьёзным. Если учитывать переходное состояние «Краснодара», имеет смысл играть против линии. На классические Х2 выставлен бодрый коэффициент 2.35, ИТБ 1 гола грозненцев идёт за 2.30. Выбирайте на свой вкус. Лёгкой жизни у фаворита точно не ожидается, да и в обороне он пока не впечатляет.

Ставка: ИТБ 1 гола «Ахмата» за 2.30.