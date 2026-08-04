«Факел» — «Динамо» Москва. Сандро Шварц исправляется

5 августа состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России по футболу «Факел» — «Динамо» Москва. Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Коэффициенты на матч Кубка России «Факел» — «Динамо» М 5 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.95. Победа «Факела» оценивается коэффициентом 3.75. Ничейный исход можно найти в линии за 3.93.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.

Прогноз на матч Кубка России «Факел» — «Динамо» Москва

В чемпионате России по футболу первый блин динамовцев после долгожданного возвращения Сандро Шварца получился комом. Хотя все условия для успеха были. Своё поле, скромный соперник. «Крылья Советов» после смены тренера встрепенулись, однако по уровню амбиций существенно отстают. Не вышло ни победить, ни даже забить — 0:0. От первой пробы пера немецкого тренера ждали чего угодно, но точно не нулей. Не говоря уж про поражение от «Балтики» (1:2). Ладно хоть забили!

Пришёл черёд ещё одной попытки. Теперь уже — в Кубке России. Соперник снова более чем посильный. «Факел» крайне неуступчив, горячо любим публикой и готов дать бой кому угодно. Особенно в родных стенах. Чистая правда. Однако сложно спорить с тем, что непосредственно по набору исполнителей на данный момент это один из главных претендентов на вылет. Более того — усиления тут не ждут, в лучшем случае состоится один мелкий трансфер для обоймы до закрытия окна. Погоды он не сделает.

В Кубке России мы редко видим оптимальные составы. Особенно на групповой стадии. Весьма вероятно, что на сей раз воронежцы обойдутся ограниченной ротацией. Во-первых, играют перед своей публикой, после сложного старта в чемпионате необходимо зарядиться уверенностью. Во-вторых, возможности скудные. Обойма крайне коротка, можно менять исполнителей без резкой просадки в качестве на трёх-четырёх позициях.

У «Динамо» ресурсов гораздо больше. Потихоньку подъезжают участники чемпионата мира по футболу — 2026, своя молодёжь в минувшем розыгрыше Кубка России пошумела. Запас прочности имеется, а в самом начале работы с новым тренером каждая победа на вес золота. Успех — лучший тимбилдинг. Так что мы бы не ждали от бело-голубых снисходительного отношения к турниру.

О чём это говорит? Во-первых, «Факелу» будет очень сложно. Во-вторых, коэффициент в районе двойки на лобовую победу москвичей надо брать. Легко им в Воронеже точно не будет. Но даже если что-то пойдёт не так, во втором тайме соперник подсядет и разница в длине скамейки наверняка проявится. Как ни крути, а три очка москвичей напрашиваются.

Ставка: «Динамо» победит в основное время за 1.95.