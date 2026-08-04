Привычно надёжный Хайкин: экспресс на Лигу чемпионов

В Лиге чемпионов пришла пора первых матчей третьего квалификационного раунда. Сегодня, 4 августа, следим за встречами «Юнион» — «Будё-Глимт» и «Спарта» Прага — «Лион».

Прогноз на матч «Юнион» — «Будё-Глимт»

Коэффициент на «Юнион» во многом объясняется статусом номинального хозяина. Только привычного преимущества своего поля у бельгийцев не будет. Из-за требований УЕФА матч перенесён из Брюсселя в Остенде — почти за 120 км от стадиона «Жозеф Марьен». Клуб даже организовал для болельщиков специальные автобусы и чартерный поезд. Поддержка у команды останется, но знакомого окружения и отработанных особенностей домашней арены — нет.

Нельзя списывать со счетов и европейский опыт норвежцев. В прошлом сезоне Лиги чемпионов они прошли «Интер», победив со счётом 3:1 дома и 2:1 на «Сан-Сиро». Следовательно, команда умеет сохранять собственную модель не только на искусственном газоне «Аспмюры». В первом гостевом матче двухраундового противостояния ей не потребуется раскрываться и любой ценой добиваться победы.

Соперники уже встречались в Бельгии осенью 2024 года. «Юнион» нанёс 21 удар против девяти, однако «Будё-Глимт» забрал 54% владения и сохранил ворота в неприкосновенности — 0:0. Сейчас гости находятся в более высоком игровом тонусе, а бельгийцам приходится привыкать к новому вратарю и непривычной арене. Чистая победа норвежцев после ухода Хёга выглядит слишком рискованно, но поражения они способны избежать. Ожидаемый счёт — 1:1.

Прогноз на матч «Спарта» Прага — «Лион»

Статус «Лиона» подталкивает к ставке на победу гостей, однако выбирать исход здесь рискованно. Команда Паулу Фонсеки провалила последний контрольный матч, а «Спарта» даже после неудачного начала сезона остаётся крайне опасным соперником на своём поле. Гораздо убедительнее выглядит ставка на голы: обе команды входят в еврокубки с серьёзными проблемами в обороне.

Пражане завершили сбор поражением во встрече с «Норшелланном» со счётом 1:5. После гола Адама Шевинского команда пропустила пять раз за 43 минуты, причём три мяча получила ещё до перерыва. Затем «Спарта» уступила вернувшейся в высший дивизион «Збройовке» — 1:3. Подготовка «Лиона» также прошла без стабильности — 15 забитых и 12 пропущенных мячей за шесть встреч.

Первый матч двухраундового противостояния предполагает осторожность, но нынешнее состояние обороны не позволит соперникам постоянно контролировать темп. «Спарта» будет обязана атаковать перед своими болельщиками, а «Лион» получит пространство для переходов. Гости ближе к победе благодаря индивидуальному классу, однако на сухой матч после последних результатов не наиграли. Ожидаемый счёт — 1:2.

Экспресс на Лигу чемпионов 4 августа 2026 года

Ставка 1: «Будё-Глимт» не проиграет «Юниону» за 1.70.

«Будё-Глимт» не проиграет «Юниону» за 1.70. Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча в матче «Спарта» — «Лион» за 1.72.

Общий коэффициент: 1.70 х 1.72 = 2.92.