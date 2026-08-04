«Локомотив» — ЦСКА и другие матчи: экспресс на Кубок России

Встречаем Кубок России! Точнее, Путь РПЛ. Сегодня, 4 августа, следим за четырьмя матчами. Авторы «Чемпионата» сделали прогнозы и подготовили экспресс.

Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА

Первая большая вывеска Кубка России. Разумеется, основное внимание приковано к Дмитрию Баринову, который зимой перебрался из одного клуба в другой. ЦСКА по-прежнему лучше выглядит без него: так было весной, так продолжается и на старте нового первенства. Интересно, выставит ли Игдисамов его с первых минут. Уверенность опытному футболисту крайне необходима.

В Кубке России часто шанс получает ближайший резерв, так что искать фаворита сложно. Вот и букмекеры выставили абсолютно равные коэффициенты. Зайдём с другой стороны. Нам нравится тотал больше 1 гола в первом тайме за 1.73. В атаке соперники как минимум любопытны, ошибки в защите встречаются часто. На фоне ротации и падения сыгранности провалов наверняка добавится. Значит, у вратарей будет работа, у зрителей — веселье. А мы и не против. Если до перерыва состоится ровно один мяч, букмекер вернёт деньги.

Прогноз на матч «Динамо» Мх — «Крылья Советов»

Полагаем, махачкалинцы и самарцы относятся к Кубку России с уважением, но без восторгов. В том смысле, что главная задача очевидна: остаться в РПЛ, желательно напрямую и без лишних нервов. Всё остальное — приятный бонус. «Крылья Советов», например, в минувшем сезоне пошумели в Кубке России и далеко продвинулись, хотя слишком долго держались в опасной близости от зоны вылета. Едва ли захотят повторять.

Как вы понимаете, базовые расклады на групповом этапе Кубка России весьма условны. Это место для ротации, отдыха лидеров, проверки ближайшего резерва и экспериментов. На таком фоне коэффициент на лобовую победу хозяев видится завышенным. В РПЛ дома они редко проигрывают, но полуторный состав в Кубке — другое дело. А самарцы как минимум неуступчивы, готовы перекрывать центр и обезвреживать подачи с флангов. Пожалуй, Х2 за 1.88 на таком фоне заслуживает внимания. Махачкала в порядке, однако и Самара не промах.

Прогноз на матч «Родина» — «Рубин»

Между прочим, кое-какое преимущество у «Родины» есть. Во-первых, свой матч РПЛ она провела ещё в пятницу, тогда как казанцы гостили у «Акрона» в субботу. Во-вторых, снова сыграет на своём поле. Не только лишний день на восстановление, но и никаких перелётов. «Рубин», как вы понимаете, был вынужден добираться из Самары в Москву. Справедливости ради, разница в глубине состава существует.

Казанцы посильнее, да и на старте сезона смотрелись симпатично. Против команд попроще Артига с начала сборов выходит в четыре защитника. Ждём эту схему и на сей раз. По идее, это способствует открытому футболу. Две играющие команды, стремящиеся искать счастье впереди, а не охранять кукурузу. Экспериментальные составы, что способствует ошибкам. Цена неудачи минимальна: «Родине» важнее остаться в элите, да и времени на исправление ситуации в случае чего много. Групповой этап долгий. Как ни крути, а тотал больше 2.5 гола за крепкий коэффициент 1.82 смотрится симпатично.

Прогноз на матч «Акрон» — «Ростов»

Пытаться определить победителя здесь опасно. «Ростов» убедительнее провёл последний тур РПЛ, однако четыре пропущенных мяча за две встречи не позволяют считать гостей надёжным фаворитом. «Акрон» проиграл оба матча, но получает соперника, который теперь тоже охотно ввязывается в открытый футбол. Поэтому ставка на голы выглядит логичнее любого исхода.

Последняя встреча соперников в Самаре тоже получилась результативной. В мае «Ростов» победил со счётом 3:1, а все четыре мяча были забиты ещё до перерыва. Сейчас гости вновь выглядят немного сильнее, однако их оборона не даёт оснований рассчитывать на сухую победу. Оптимальный вариант — общий тотал, который сыграет и при очередном провале хозяев. Ожидаемый счёт — 1:2.

Экспресс на матчи Кубка России 4 августа 2026 года

Ставка 1: тотал больше 1 гола в первом тайме матча «Локомотив» — ЦСКА за 1.73.

тотал больше 1 гола в первом тайме матча «Локомотив» — ЦСКА за 1.73. Ставка 2: «Крылья Советов» не проиграют «Динамо» Мх за 1.88.

«Крылья Советов» не проиграют «Динамо» Мх за 1.88. Ставка 3: тотал больше 2.5 гола в матче «Родина» — «Рубин» за 1.82.

тотал больше 2.5 гола в матче «Родина» — «Рубин» за 1.82. Ставка 4: тотал больше 2.5 мяча в матче «Акрон» — «Ростов» за 1.72.

Общий коэффициент: 1.73 х 1.88 х 1.82 х 1.72 = 10.1.