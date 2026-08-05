Матч «Челси» — «Ювентус» в Гонконге и Даниил Худяков в Лиге чемпионов

Новый клубный сезон разгоняется. Сегодня, 5 августа, в мире футбола много интересных матчей. Следим за Лигой чемпионов и товарищескими турнирами.

Прогноз на матч «Челси» — «Ювентус»

Статус «Челси» как небольшого фаворита можно объяснить уровнем атакующих футболистов. Палмер, Педро и Эстевао способны решить эпизод без помощи отлаженной системы. Только коэффициент около 2.00 совершенно не учитывает проблемы команды при переходе от атаки к обороне.

«Ювентус» выглядит менее ярко, зато значительно стабильнее. Три контрольных матча без пропущенных мячей нельзя объяснить одним везением. Спаллетти сохранил наработки прошлого сезона и постепенно добавляет новые требования, тогда как Алонсо только выстраивает игру на новом месте.

Чистую победу туринцев брать необязательно. «Челси» обладает слишком серьёзным атакующим потенциалом и вполне способен выдать сильный отрезок. Однако команда Спаллетти лучше готова физически, надёжнее действует без мяча и не должна считаться аутсайдером. Базовые варианты счёта — 1:1 или 1:2.

Прогноз на матч «Фенербахче» — «Штурм»

Разница в стоимости и известности составов подталкивает к крупной победе хозяев, однако нынешняя форма команд не подтверждает такой сценарий. «Фенербахче» должен владеть инициативой и способен выиграть, но коэффициент на фору гостей выглядит интереснее. «Штурм» уже доказал, что умеет выдерживать давление на выезде, а атака турецкого клуба пока зависит от стандартных положений.

«Штурм» прошёл предыдущий раунд значительно убедительнее. В Граце команда Фабио Ингольича разгромила «Хартс» — 4:0. В Эдинбурге австрийцы выдержали стартовое давление, а после перерыва дважды наказали соперника — 2:0. Общий счёт противостояния составил 6:0. У Даниила Худякова – два «сухаря». Ничья с «Тиролем» в 1-м туре австрийской Бундеслиги не должна вводить в заблуждение. После перерыва «Штурм» практически не позволял сопернику атаковать, попал в перекладину и штангу, а ещё упустил несколько хороших моментов.

Австрийцы наверняка опустят линии и постараются пережить стартовый натиск хозяев. В Эдинбурге команда уже успешно справилась с подобным сценарием, после чего сама создала достаточно моментов. «Фенербахче» остаётся фаворитом благодаря классу и поддержке трибун, однако забить минимум три мяча организованному сопернику будет непросто. Наиболее вероятна победа турок, но разве что с минимальной разницей. Ожидаемый счёт — 2:1.

Экспресс на футбол 5 августа 2026 года

Ставка 1: «Ювентус» не проиграет «Челси» за 1.74.

«Ювентус» не проиграет «Челси» за 1.74. Ставка 2: победа «Штурма» в матче с «Фенербахче» с форой (+1.5) за 1.70.

Общий коэффициент: 1.74 х 1.70 = 2.95.