Экспресс на Кубок России: проблемы «Зенита» и «Спартак» на волне

Сегодня, 5 августа, следим сразу за четырьмя встречами 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Посмотреть здесь будет на что.

Прогноз на матч «Зенит» — «Балтика»

В минувшем сезоне соперники встречались трижды, товарищеский матч в июле 2025 года не считаем. В первом круге тогда ещё новичок элитного дивизиона сенсационно зацепился на своём поле — 0:0. Ещё двумя матчами сезон возобновился. Тогда команды сошлись дважды за неделю в двух турнирах на стыке февраля и марта. «Зенит» победил и в РПЛ, и в Кубке России. Оба раза со счётом 1:0, оба раза с трудом, да и судейство обсуждалось активно. В общем, команда Талалаева давала бой.

Вероятно, даст и теперь. Несмотря на чувствительное поражение во встрече с ЦСКА, физическая готовность очевидна. По части пробега и заряженности «Балтика» традиционно среди сильнейших. Разумеется, на выезде будет сложно, но когда калининградцы боялись преград? Лезть в исходы не рискнём, а вот гол гостей за 2.12 привлекает. На наш взгляд, коэффициент завышен. Проблемы в обороне у команды Сергея Семака сохраняются.

Прогноз на матч «Спартак» — «Оренбург»

Коэффициент на чистую победу хозяев слишком мал, а кубковый формат заставляет учитывать возможную ротацию. Только именно глубина состава должна помочь красно-белым добиться крупного преимущества. «Спартак» начинает защиту трофея: в мае команда Хуана Карлоса Карседо обыграла «Краснодар» в Суперфинале и стала 15-кратным обладателем Кубка страны.

В прошлом сезоне «Спартак» дважды обыграл «Оренбург» и не пропустил — 1:0 в Москве и 2:0 на выезде. Теперь хозяева подходят ко встрече с двумя победами, пятью забитыми мячами и значительно более широким выбором футболистов. Даже при ротации красно-белые должны постепенно продавить оборону соперника и создать разницу минимум в два гола. Ожидаемый счёт — 3:0.

Прогноз на матч «Факел» — «Динамо» Москва

В чемпионате России по футболу первый блин динамовцев после долгожданного возвращения Сандро Шварца получился комом. Пришёл черёд ещё одной попытки. Теперь уже в Кубке России. Соперник снова более чем посильный. «Факел» крайне неуступчив, горячо любим публикой и готов дать бой кому угодно. Особенно в родных стенах. Чистая правда. Однако сложно спорить с тем, что непосредственно по набору исполнителей на данный момент это один из главных претендентов на вылет. Более того, усиления тут не ждут, в лучшем случае состоится один мелкий трансфер для обоймы до закрытия окна. Погоды он не сделает.

У «Динамо» ресурсов гораздо больше. Потихоньку подъезжают участники чемпионата мира, своя молодёжь в минувшем розыгрыше Кубка России пошумела. О чём это говорит? Во-первых, «Факелу» будет очень сложно. Во-вторых, коэффициент в районе двойки на лобовую победу москвичей надо брать. Легко им в Воронеже точно не будет. Но даже если что-то пойдёт не так, во втором тайме соперник подсядет, и разница в длине скамейки наверняка проявится. Как ни крути, а три очка москвичей напрашиваются.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат»

Конечно, ожидать от подопечных Мурада Мусаева стабильности с первых же матчей наивно. Эдуард Сперцян ушёл, Джон Кордоба участвовал в чемпионате мира по футболу, где получил травму. Трудности объективны. В то же время количественно «Краснодар» в полном порядке. Те же Оздоев и Уткин успели отметиться в РПЛ, явно добавят глубины и устойчивости на дистанции. Словом, серьёзный вызов.

Длина скамейки «Ахмата» тоже впечатляет. Биться за медали РПЛ клуб пока объективно не готов, а вот Кубок России — другое дело. Полагаем, отношение к турниру будет серьёзным. Учитывая переходное состояние «Краснодара», есть смысл играть против линии. На классические Х2 выставлен бодрый коэффициент 2.35, ИТБ 1 гола грозненцев идёт за 2.30. Выбирайте на свой вкус. Лёгкой жизни у фаворита точно не ожидается, да и в обороне он пока не впечатляет.

Экспресс на Кубок России 5 августа 2026 года

Ставка 1: «Балтика» забьёт «Зениту» за 2.12.

«Балтика» забьёт «Зениту» за 2.12. Ставка 2: победа «Спартака» в матче с «Оренбургом» с форой (-1.5) за 1.82.

победа «Спартака» в матче с «Оренбургом» с форой (-1.5) за 1.82. Ставка 3: московское «Динамо» победит «Факел» в основное время за 1.95.

московское «Динамо» победит «Факел» в основное время за 1.95. Ставка 4: ИТБ 1 гола «Ахмата» в матче с «Краснодаром» за 2.30.

Общий коэффициент: 2.12 х 1.82 х 1.95 х 2.30 = 17.3.