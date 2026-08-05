«Бенфика» — «Хартс». Дуран и Лангле устроят шоу

6 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Бенфика» — «Хартс». Игра пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч «Бенфика» — «Хартс» 6 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Бенфики» предлагается с коэффициентом 1.23. Победа «Хартса» оценивается коэффициентом 12.5. Ничейный исход можно найти в линии за 6.70.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Прогноз на матч Лиги Европы «Бенфика» — «Хартс»

«Бенфика» привыкает к новой жизни. Во-первых, без Лиги чемпионов. В минувшем розыгрыше чемпионата Португалии набрала солидные 80 очков, ни разу не проиграв под руководством Жозе Моуринью. Всё равно не хватило. Лиссабонский «Спортинг» с «Порту» выступили ещё мощнее, а третья строчка чемпионата Португалии выводит лишь в Лигу Европы. Да и то в квалификацию.

Во-вторых, без Моуринью. Легендарный португалец на родине отработал как минимум добротно. На внутренней арене планку держал, в Лиге чемпионов пошумел, до плей-офф добрался. Уступил только «Реалу», да и то испанцам пришлось понервничать. А летом Жозе оформил второе пришествие в Мадрид. Альваро Арбелоа вежливо указали на дверь, попутно сделав «Бенфику» богаче. Выплата отступных пополнила казну клуба, важный момент в сезон без Лиги чемпионов.

Начали со второго отборочного раунда Лиги Европы. Пришлось понервничать: в Швейцарии сенсационно проиграли скромнейшему «Санкт-Галлену» со счётом 1:2. Однако не запаниковали и клубом-побратимом московского «Спартака» не стали. В Лиссабоне быстро и безапелляционно сняли все вопросы. 5:0, голы на любой вкус и цвет. Даже наш старый знакомый Джон Дуран вышел на замену (естественно, не забил). Если так пойдёт дальше, проблем с попаданием на групповую стадию не возникнет.

Следующий соперник немного опаснее. «Хартс» навёл шороху в прошлом сезоне, остановился в шаге от исторического триумфа в чемпионате Шотландии. Впрочем, ему и Лиги Европы достаточно. В квалификации Лиги чемпионов отлетел от «Штурма» без малейших надежд — 0:4 и 0:2. Посмотрим, сделал ли выводы… Чемпионат Шотландии стартовал в минувшую субботу, так что игровой тонус у гостей должен быть. Что обещает нам бодрый футбол.

А вот зацепиться за очки аутсайдеру будет сложно. Разница в классе велика: состав у «Хартса» крепкий – и не более того. Вот и букмекеры чудес не ждут. Спорить с ними не будем, однако списывать шотландский характер и лезть в большие форы тоже не станем. Предпочтём пари на голы. Тотал больше 3 мячей идёт за 1.68. Нас полностью устраивает, лиссабонцы на старте сезона радуют зрителей, да и гости обычно довольно результативны.

Ставка: тотал больше 3 голов за 1.68.