«Брага» — «Динамо» Минск. Скрипченко покидает еврокубки

6 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций «Брага» — «Динамо» Минск. Игра пройдёт на стадионе «Мунисипаль-ди-Брага» в Браге. Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск.

Коэффициенты на матч «Брага» — «Динамо» Минск 6 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Браги» предлагается с коэффициентом 1.34. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 11.0. Ничейный исход можно найти в линии за 5.15.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Прогноз на матч Лиги конференций «Брага» — «Динамо» Минск

Минское «Динамо» всерьёз нацелено на групповой этап. Пусть и всего лишь Лиги конференций. Это был бы натуральный праздник для всего белорусского футбола. Начали минчане квалификацию с первого раунда, где едва не вылетели от скромного «Силекса» из Северной Македонии. Обменялись гостевыми победами со счётом 1:0, добрались до серии пенальти. Оказалось, стрельба по-македонски хороша лишь в кино. Клуб из Беларуси пошёл дальше.

В следующем раунде выпал «Нефтчи». В Азербайджане подопечные Вадима Скрипченко сотворили чудо. Получили 0:2 к восьмой минуте, один из мячей забив в свои ворота. Не расклеились, забили четыре в ответ и победили (4:2). На своём поле, естественно, заставили болельщиков нервничать. Быстро пропустили, в оставшееся время действовали глубоким вторым номером. Шансы бакинцы имели, но всё же второй не забили. Поражение минчан 0:1 и третий раунд отбора.

Судя по всему, эта станция конечная. «Брага» давно закрепилась в статусе четвёртой силы в чемпионате Португалии. До топ-3 обычно далеко. В минувшем сезоне отстала от третьей строчки аж на 21 очко! Ну и ладно, ведь своё четвёртое место не отдала. В лучших традициях «Арсенала» времён позднего Арсена Венгера! Зато добралась аж до полуфинала Лиги Европы. Теперь вот намерена штурмовать Лигу конференций.

Несмотря на отсутствие тонуса, во втором раунде проблем не возникло. На выезде со скромным «Железничаром» португальцы ограничились минимальной победой — 1:0. Зато дома сербов не пощадили. Все вопросы отпали к перерыву, к финальному свистку табло зафиксировало счёт 4:0. Как вы понимаете, «Брага» идёт явным фаворитом и на сей раз. Оно и понятно.

Разница в уровне исполнительского мастерства и в самом деле внушительная. Игроков калибра Жоау Моутинью (да, того самого) или Рикарду Орты у представителя Беларуси нет и близко. Полагаем, на своём поле «Браге» важно создать задел, чтобы не напрягаться через неделю. Букмекеры выставляют на победу фаворита с форой (-1.5) коэффициент 2.02. Более чем хороший вариант.

Ставка: «Брага» победит с форой (-1.5) за 2.02.