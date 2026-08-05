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Ред Булл Зальцбург — Пафос: прогноз и ставка на матч Лиги Европы 6 августа 2026 года

«Ред Булл Зальцбург» — «Пафос». Не то, чего все ожидают
Алексей Анисимов
«Ред Булл Зальцбург» — «Пафос»: прогноз на матч
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Обычно австрийцы в еврокубках ассоциируются с голами. Но не в этот раз.

6 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Пафос». Встреча пройдёт на «Ред Булл Арене» в Зальцбурге и начнётся в 20:00 мск. Ответная игра запланирована на 13 августа.

Коэффициенты на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Пафос» 6 августа 2026 года

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами. Сделать ставку на победу «Зальцбурга» предлагается с коэффициентом 1.55. Победа «Пафоса» оценивается коэффициентом 5.40. Ничейный исход доступен за 4.00.

Аналитики ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча идёт приблизительно за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент около 1.70.

Прогноз на матч Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Пафос»

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2026, четверг. 20:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
1 : 0
Пафос
Пафос, Кипр
1:0 Табакович – 88'    
Удаления: нет / Сема – 90+3'

Рынок отталкивается от разницы в статусе команд и атакующего стиля хозяев. Однако первый матч двухраундового противостояния едва ли превратится в открытую перестрелку. «Зальцбург» только усваивает требования нового тренера, а «Пафос» уже неоднократно показывал, что в гостях у более сильного соперника способен полностью пожертвовать атакой ради сохранения приемлемого счёта.

Летом австрийцев возглавил Дэнни Рёль, заключивший контракт до 2029 года. Одновременно произошла перестройка во вратарской линии: Александр Шлагер перешёл в «Вердер», а новым первым номером объявлен Кристиан Завешицки. Даже при сохранении привычной интенсивности хозяевам ещё требуется время для отработки взаимодействий при позиционном владении.

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Две официальные встречи подтверждают, что возможности «Зальцбурга» сильно зависят от уровня сопротивления. В Кубке Австрии команда разгромила скромный «Обервард» — 7:1. Однако старт чемпионата против «Хартберга» получился совершенно другим. При подавляющем преимуществе хозяева забили только на 89-й минуте: вышедший на замену Карим Конате замкнул подачу Доминика Шмида и принёс победу со счётом 1:0.

«Пафос» тоже начал сезон далеко не идеально. В первом матче с «Хайдуком» команда Рикарду Са Пинту уступила в Сплите — 0:2. Киприоты достаточно уверенно вошли в игру, но не смогли превратить подходы в голы, а после перерыва позволили сопернику увеличить преимущество. Очередной выезд едва ли заставит тренерский штаб использовать более рискованную модель.

Дома команда совершила впечатляющий камбэк. Голы Гуги и Давида Гольдара перевели ответную встречу в дополнительное время, а Бьел и Жоау Коррея довели счёт до 4:0. Тем не менее два решающих мяча были забиты уже после 90-й минуты. Такой сценарий говорит о характере «Пафоса», но не отменяет проблем с созданием моментов на чужом поле.

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В прошлом сезоне Лиги чемпионов киприоты аналогичным образом сдерживали значительно более статусные команды. На выезде они сыграли 0:0 с «Олимпиакосом» и «Кайратом», уступили «Ювентусу» со счётом 0:2 и «Челси» — 0:1. Во всех четырёх встречах прошёл тотал меньше 2.5 мяча. Если добавить недавние 0:2 со стороны «Хайдука», получим пять подряд «низовых» выездов в еврокубках.

«Зальцбург» наверняка получит подавляющее преимущество во владении и создаст достаточно подходов. Только пробить насыщенную оборону трижды ему будет непросто: даже «Хартберг» продержался почти весь матч. «Пафос» вряд ли повторит домашний атакующий футбол и постарается привезти на Кипр минимальное отставание. Наиболее вероятна сухая победа хозяев, но без разгрома. Ожидаемый счёт — 2:0. Явно не то, чего ожидаешь, когда слышишь имя «Зальцбурга».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.14.

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