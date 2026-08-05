Обычно австрийцы в еврокубках ассоциируются с голами. Но не в этот раз.

«Ред Булл Зальцбург» — «Пафос». Не то, чего все ожидают

6 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Пафос». Встреча пройдёт на «Ред Булл Арене» в Зальцбурге и начнётся в 20:00 мск. Ответная игра запланирована на 13 августа.

Коэффициенты на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Пафос» 6 августа 2026 года

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами. Сделать ставку на победу «Зальцбурга» предлагается с коэффициентом 1.55. Победа «Пафоса» оценивается коэффициентом 5.40. Ничейный исход доступен за 4.00.

Аналитики ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча идёт приблизительно за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент около 1.70.

Прогноз на матч Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Пафос»

Рынок отталкивается от разницы в статусе команд и атакующего стиля хозяев. Однако первый матч двухраундового противостояния едва ли превратится в открытую перестрелку. «Зальцбург» только усваивает требования нового тренера, а «Пафос» уже неоднократно показывал, что в гостях у более сильного соперника способен полностью пожертвовать атакой ради сохранения приемлемого счёта.

Летом австрийцев возглавил Дэнни Рёль, заключивший контракт до 2029 года. Одновременно произошла перестройка во вратарской линии: Александр Шлагер перешёл в «Вердер», а новым первым номером объявлен Кристиан Завешицки. Даже при сохранении привычной интенсивности хозяевам ещё требуется время для отработки взаимодействий при позиционном владении.

Две официальные встречи подтверждают, что возможности «Зальцбурга» сильно зависят от уровня сопротивления. В Кубке Австрии команда разгромила скромный «Обервард» — 7:1. Однако старт чемпионата против «Хартберга» получился совершенно другим. При подавляющем преимуществе хозяева забили только на 89-й минуте: вышедший на замену Карим Конате замкнул подачу Доминика Шмида и принёс победу со счётом 1:0.

«Пафос» тоже начал сезон далеко не идеально. В первом матче с «Хайдуком» команда Рикарду Са Пинту уступила в Сплите — 0:2. Киприоты достаточно уверенно вошли в игру, но не смогли превратить подходы в голы, а после перерыва позволили сопернику увеличить преимущество. Очередной выезд едва ли заставит тренерский штаб использовать более рискованную модель.

Дома команда совершила впечатляющий камбэк. Голы Гуги и Давида Гольдара перевели ответную встречу в дополнительное время, а Бьел и Жоау Коррея довели счёт до 4:0. Тем не менее два решающих мяча были забиты уже после 90-й минуты. Такой сценарий говорит о характере «Пафоса», но не отменяет проблем с созданием моментов на чужом поле.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов киприоты аналогичным образом сдерживали значительно более статусные команды. На выезде они сыграли 0:0 с «Олимпиакосом» и «Кайратом», уступили «Ювентусу» со счётом 0:2 и «Челси» — 0:1. Во всех четырёх встречах прошёл тотал меньше 2.5 мяча. Если добавить недавние 0:2 со стороны «Хайдука», получим пять подряд «низовых» выездов в еврокубках.

«Зальцбург» наверняка получит подавляющее преимущество во владении и создаст достаточно подходов. Только пробить насыщенную оборону трижды ему будет непросто: даже «Хартберг» продержался почти весь матч. «Пафос» вряд ли повторит домашний атакующий футбол и постарается привезти на Кипр минимальное отставание. Наиболее вероятна сухая победа хозяев, но без разгрома. Ожидаемый счёт — 2:0. Явно не то, чего ожидаешь, когда слышишь имя «Зальцбурга».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.14.