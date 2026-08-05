ПАОК — «Андерлехт». Прогноз на матч Лиги Европы

6 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы ПАОК — «Андерлехт». Встреча пройдёт на стадионе «Тумба» в Салониках. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск. Ответная игра состоится 13 августа в Брюсселе.

Коэффициенты на матч ПАОК — «Андерлехт» 6 августа 2026 года

Букмекеры считают хозяев фаворитами. Сделать ставку на победу ПАОКа предлагается приблизительно с коэффициентом 1.77. Победа «Андерлехта» оценивается коэффициентом 4.30. Ничейный исход доступен за 3.60.

Аналитики не определились с результативностью встречи. Тотал больше 2.5 мяча идёт примерно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент около 1.80.

Прогноз на матч Лиги Европы ПАОК — «Андерлехт»

Статус бельгийского клуба заставляет осторожно относиться к коэффициенту на хозяев, однако стартовые матчи сезона показали заметную разницу. ПАОК дважды победил более серьёзного по нынешнему состоянию соперника, тогда как «Андерлехт» испытывал проблемы с «Хаммарбю» и обеспечил себе проход только во втором тайме домашней встречи. При равном количестве официальных матчей греки выглядят более подготовленными.

В Люблине команда Алессио Лиски пропустила от киевского «Динамо» уже на третьей минуте, но ещё до перерыва перевернула игру благодаря Яннису Константелиасу и Христосу Зафеирису. После перерыва Батист Сантамария увеличил преимущество. Киевляне сократили отставание, однако ПАОК удержал победу — 3:2. Особенно важно, что греки не стали закрываться после раннего пропущенного мяча и продолжили искать свободные зоны между линиями.

Ответный матч на «Тумбе» получился значительно убедительнее. Константелиас отличился перед самым перерывом и сразу после него, а хозяева победили со счётом 2:0. В итоге ПАОК выиграл противостояние с общим результатом 5:2, а его главный атакующий полузащитник забил три мяча за два матча.

«Андерлехт» начал сезон с ничьей в Стокгольме. Даниил Сикан открыл счёт прямым ударом со штрафного, но бельгийцы не смогли сохранить преимущество и пропустили на последних минутах — 1:1. Уже тогда стало заметно, что новая команда Витора Бруну хочет контролировать мяч, однако ещё не всегда справляется с давлением и переходами соперника.

Дома брюссельцы снова пропустили первыми, но на этот раз быстро отреагировали. Голы Сикана, Михайло Цветковича и Тристана Дегрефа принесли победу со счётом 3:1. У гостей действительно достаточно вариантов впереди, причём голы распределяются между несколькими футболистами. Однако две встречи с «Хаммарбю» также показали уязвимость обороны: «Андерлехт» не смог оформить сухой матч ни дома, ни на выезде.

Оба соперника проводят первые официальные матчи при новых тренерах. Лиски возглавил ПАОК в июне, а «Андерлехт» пригласил Витора Бруну, ранее работавшего главным тренером и ассистентом в «Порту». Бельгийский клуб рассчитывает на доминирующий футбол, но для полноценной реализации таких требований требуется время.

Чемпионаты Греции и Бельгии для этих команд ещё не начались: первый тур «Андерлехта» с «Кортрейком» перенесён, а ПАОК стартует в национальном первенстве только 23 августа. Следовательно, преимущества в игровом тонусе у гостей нет. Наоборот, ПАОК уже получил необходимую проверку против киевлян и подтвердил, что на «Тумбе» способен прибавлять в интенсивности.

«Андерлехт» наверняка постарается сохранить приемлемый результат перед ответной встречей в Брюсселе, но провести весь матч без ошибок ему пока не удавалось. ПАОК выглядит более цельной командой, располагает набравшим форму Константелиасом и получает серьёзное преимущество благодаря домашней атмосфере. Бельгийцы способны забить, однако победа должна остаться за хозяевами. Ожидаемый счёт — 2:1.

Ставка: победа ПАОК за 1.77.