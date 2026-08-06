Экспресс на Лигу Европы 6 августа 2026 года

Сегодня, 6 августа, следим за первыми матчами третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Выбрали самые интересные из них и составили экспресс.

Прогноз на матч «Бенфика» — «Хартс»

«Бенфика» привыкает к новой жизни. Во-первых, без Лиги чемпионов. Во-вторых, без Жозе Моуринью. Легендарный португалец на родине отработал как минимум добротно. На внутренней арене планку держал, в Лиге чемпионов пошумел, до плей-офф добрался. Летом ушёл в «Реал». «Хартс» навёл шороху в прошлом сезоне, остановился в шаге от исторического триумфа в чемпионате Шотландии. Впрочем, ему и Лиги Европы достаточно.

Зацепиться аутсайдеру будет сложно. Разница в классе велика: состав у «Хартса» крепкий и не более того. Вот и букмекеры чудес не ждут. Спорить с ними не будем, но списывать шотландский характер и лезть в большие форы тоже не станем. Предпочтём пари на голы. Тотал больше 3 мячей идёт за 1.68. Нас полностью устраивает, лиссабонцы на старте сезона радуют зрителей, да и гости обычно довольно результативны.

Прогноз на матч ПАОК — «Андерлехт»

Статус бельгийского клуба заставляет осторожно относиться к коэффициенту на хозяев, однако стартовые матчи сезона показали заметную разницу. ПАОК дважды победил более серьёзного по нынешнему состоянию соперника, тогда как «Андерлехт» испытывал проблемы с «Хаммарбю» и обеспечил себе проход только во втором тайме домашней встречи. При равном количестве официальных матчей греки выглядят более подготовленными.

«Андерлехт» наверняка постарается сохранить приемлемый результат перед ответной встречей в Брюсселе, но провести весь матч без ошибок ему пока не удавалось. ПАОК выглядит более цельной командой, располагает набравшим форму Константелиасом и получает серьёзное преимущество благодаря домашней атмосфере. Бельгийцы способны забить, однако победа должна остаться за хозяевами. Ожидаемый счёт — 2:1.

Прогноз на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Пафос»

Рынок отталкивается от разницы в статусе команд и атакующего стиля хозяев. Однако первый матч двухраундового противостояния едва ли превратится в открытую перестрелку. «Зальцбург» только осваивает требования нового тренера, а «Пафос» уже неоднократно показывал, что в гостях у более сильного соперника способен полностью пожертвовать атакой ради сохранения приемлемого счёта.

«Зальцбург» наверняка получит подавляющее преимущество во владении и создаст достаточно подходов. Только пробить насыщенную оборону трижды ему будет непросто: даже «Хартберг» продержался почти весь матч. «Пафос» вряд ли повторит домашний атакующий футбол и постарается привезти на Кипр минимальное отставание. Наиболее вероятна сухая победа хозяев, но без разгрома. Ожидаемый счёт — 2:0. Явно не то, чего ожидаешь, когда слышишь имя «Зальцбурга».

Экспресс на Лигу Европы 6 августа 2026 года

Ставка 1: тотал больше 3 голов в матче «Бенфика» — «Хартс» за 1.68.

тотал больше 3 голов в матче «Бенфика» — «Хартс» за 1.68. Ставка 2: победа ПАОКа в матче с «Андерлехтом» за 1.77.

победа ПАОКа в матче с «Андерлехтом» за 1.77. Ставка 3: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Ред Булл Зальцбург» — «Пафос» за 2.14.

Общий коэффициент: 1.68 х 1.77 х 2.14 = 6.36.