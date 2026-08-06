«Торпедо» — «Сочи». Осинькин и Сторожук раскрасят вечер пятницы

7 августа состоится матч 5-го тура Первой лиги «Торпедо» — «Сочи». Игра пройдёт в Химках. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч «Торпедо» — «Сочи» 7 августа 2026 года

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Торпедо» предлагается с коэффициентом 2.65. Победа «Сочи» оценивается коэффициентом 2.78. Ничейный исход можно найти в линии за 3.07.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.

Прогноз на матч Первой лиги «Торпедо» — «Сочи»

5-й тур Первой лиги подарит нам славное противостояние. «Торпедо» и «Сочи» входили в новый сезон с самыми высокими задачами. Первые после скандала с договорняками потратили впустую год (увы, в который раз), вторые после вылета из элитного дивизиона моментально заявили о намерении вернуться с первой попытки. Разумеется, напрямую, без стыковых встреч. Вот и Игорь Осинькин остался главным тренером, а это кое о чём говорит.

Спустя четыре тура соперники явно находятся не там, где надеялись. Нельзя сказать, что старт сезона совсем уж провален. Но и гордиться тут нечем. У южан положение хуже — всего четыре очка при поразительных ошибках в обороне. Нет, серьёзно, некоторые эпизоды нечасто встретишь и на уровне любительского футбола. А уж претенденту на первое-второе место так пороть просто неприлично. Пора бы браться за ум. Но едва ли подобные вещи происходят по щелчку.

А пока — обидная ничья в гостях у «Шинника» (2:2), разнос тульского «Арсенала» (5:0) и два напрягающих поражения. Со счётом 0:2 от костромского «Спартака», а также 1:2 от новичка Первого дивизиона «Ленинградца» (1:2). Это уж совсем ни в какие ворота не лезет. К сожалению, кроме сочинских. Ссылки на автогол и паршивую реализацию не действуют. Как-то многовато совпадений в пользу соперников.

Москвичи чувствуют себя бодрее. 7 очков из 12 возможных — не предел мечтаний, но жить можно. Одна беда: траектория не та. Начали двумя победами, следом тоже разошлись миром с «Шинником» (1:1) и уступили тульскому «Арсеналу» (0:1). Пропускают на протяжении трёх туров, хотя с теми же туляками явно заслуживали большего. В общем, обе команды стабильности не обрели. По крайней мере пока.

На таком фоне выбирать победителя — как искать чёрную кошку в тёмной комнате. Не факт, что она там вообще есть. А вот голы должны быть. Созидают обе команды по меркам турнира добротно, а главное — исправно пропускают. Брать тотал больше не рискнём из-за вероятности ничьей 1:1. А вот классические голы в обе стороны напрашиваются. Коэффициент привлекательный — 1.88. Почему бы не порадовать болельщиков вечером пятницы?

Ставка: обе команды забьют за 1.88.