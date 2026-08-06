3-й тур РПЛ: «Спартак» и «Краснодар» порезвятся, «Зенит» победит крупно

С 8 по 10 августа состоится восемь матчей 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали большой экспресс. Коэффициент — 88.4.

Суббота, 8 августа

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Балтика»

«Крылья Советов» начали чемпионат с двух ничьих и пропустили всего один мяч, однако пока испытывают проблемы с созданием моментов. «Балтика» в обоих турах забила, а после поражения от ЦСКА со счётом 1:2 победила московское «Динамо» — 2:1. Калининградцы агрессивнее действуют впереди и уже доказали, что способны на равных конкурировать с соперниками из верхней половины таблицы. Чистую П2 брать необязательно: выбираем победу «Балтики» с форой (0) за 1.68.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Акрон»

Железнодорожники набрали только одно очко, но для первой победы получили максимально удобного соперника. «Акрон» уступил «Зениту» и «Рубину», пропустив семь мячей, а его оборона пока не выдерживает продолжительного давления. «Локомотив» тоже допускал ошибки, однако дома должен получить большое преимущество во владении и количестве моментов. Обычная П1 не соответствует заданному диапазону коэффициентов, поэтому выбираем победу «Локомотива» с форой (-1) за 1.70. При победе хозяев с разницей в один мяч будет возврат.

Прогноз на матч ЦСКА — «Ростов»

ЦСКА набрал четыре очка, победив «Балтику» (2:1) и сыграв вничью с «Крыльями Советов» (1:1). «Ростов» после поражения от «Оренбурга» (1:2) одолел «Родину» (4:2), но вновь позволил сопернику создать слишком много моментов. В Москве гостям (а команды обменялись домашними матчами) придётся действовать без пространства, и армейцы выглядят заметно организованнее и стабильнее при переходе из обороны в атаку. Здесь не требуется усложнять рынок: выбираем победу ЦСКА за 1.68.

Воскресенье, 9 августа

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала

Московское «Динамо» набрало одно очко и отличилось только один раз, тогда как махачкалинцы выиграли обе встречи со счётом 2:1. Старт гостей впечатляет, но на выезде против более статусного соперника они едва ли станут сознательно раскрывать игру. Москвичам придётся преодолевать насыщенную оборону без большого количества свободных зон, а их позиционная атака пока работает медленно. Вместо рискованной П1 выбираем тотал меньше 2.5 мяча за 1.75.

Прогноз на матч «Зенит» — «Родина»

«Зенит» разгромил «Акрон» и «Оренбург» с общим счётом 8:0, тогда как дебютант РПЛ проиграл «Спартаку» и «Ростову», пропустив семь мячей. «Родина» пока не справляется с темпом команд из верхней части таблицы, а в Санкт-Петербурге давление окажется ещё выше. Обычная победа хозяев оценивается слишком низко, поэтому повышаем фору до двух мячей. Выбираем победу «Зенита» с форой (-2) за 1.90 — при преимуществе ровно в два гола будет возврат.

Прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар»

Команды выиграли по два матча и суммарно забили 11 мячей. «Спартак» дома постарается сохранить 100-процентный результат, а ещё недавний чемпион отличился уже шесть раз, хотя позволил «Рубину» и «Факелу» создать достаточно опасных эпизодов. Оборонительный сценарий невыгоден ни для одной из команд: москвичи привыкли активно начинать домашние встречи, а «Краснодар» располагает исполнителями для быстрых ответных атак даже без Сперцяна. Выбираем тотал больше 2.5 мяча за 1.69.

Прогноз на матч «Рубин» — «Оренбург»

«Рубин» уступил «Краснодару» (1:3) и обыграл «Акрон» (2:1), тогда как «Оренбург» после победы в матче с «Ростовом» получил три безответных мяча от «Зенита». Казанцы располагают более сбалансированным составом и дома должны контролировать бо́льшую часть встречи. Гости опасны при быстрых переходах, но при продолжительной позиционной обороне допускают слишком много подходов к своей штрафной. Вместо тотала выбираем победу «Рубина» за 1.94.

Понедельник, 10 августа

Прогноз на матч «Факел» — «Ахмат»

«Факел» проиграл оба стартовых матча, но забил махачкалинскому «Динамо» и дважды отличился во встрече с «Краснодаром». «Ахмат» тоже пока не побеждал: после ничьей с «Локомотивом» грозненцы уступили «Спартаку». Воронежцы возвращаются на своё поле, где способны компенсировать недостаток индивидуального качества интенсивностью и поддержкой трибун. Выбирать победителя в этой паре рискованно, поэтому — «Факел» не проиграет» за 1.69.

Экспресс на все матчи 3-го тура РПЛ

Ставка 1: победа «Балтики» с форой (0) в матче с «Крыльями Советов» за 1.68.

победа «Балтики» с форой (0) в матче с «Крыльями Советов» за 1.68. Ставка 2: победа «Локомотива» с форой (-1) в матче с «Акроном» за 1.70.

победа «Локомотива» с форой (-1) в матче с «Акроном» за 1.70. Ставка 3: победа ЦСКА в матче с «Ростовом» за 1.68.

победа ЦСКА в матче с «Ростовом» за 1.68. Ставка 4: ТМ 2.5 мяча в матче «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала за 1.75.

ТМ 2.5 мяча в матче «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала за 1.75. Ставка 5: победа «Зенита» с форой (-2) в матче с «Родиной» за 1.90.

победа «Зенита» с форой (-2) в матче с «Родиной» за 1.90. Ставка 6: ТБ 2.5 мяча в матче «Спартак» — «Краснодар» за 1.69.

ТБ 2.5 мяча в матче «Спартак» — «Краснодар» за 1.69. Ставка 7: победа «Рубина» в матче с «Оренбургом» за 1.94.

победа «Рубина» в матче с «Оренбургом» за 1.94. Ставка 8: «Факел» не проиграет «Ахмату» за 1.69.

Общий коэффициент: 1.68 х 1.70 х 1.68 х 1.75 х 1.90 х 1.69 х 1.94 х 1.69 = 88.4.