«Торпедо» против «Сочи», «Рексем» Рейнольдса вылетает из Кубка лиги Англии

Сегодня, 7 августа, среди прочих состоятся матч 5-го тура Первой лиги «Торпедо» — «Сочи» и встреча первого раунда Кубка английской лиги «Мидлсбро» — «Рексем». Предлагаем коэффициенты букмекеров и специальный экспресс.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Сочи»

Встреча пройдёт на «Арене Химки» и начнётся в 20:00 мск. Букмекеры предлагают 2.65 на победу «Торпедо», 3.00 на ничью и 2.85 на успех сочинцев. Нулевая фора москвичей оценивается коэффициентом 1.80.

«Торпедо» набрало семь очков в трёх стартовых турах, однако затем уступило «Арсеналу» — 0:1. Результат в Туле получился хуже содержания: москвичи подали 12 угловых, неоднократно проверяли голкипера соперника и пропустили после индивидуальной ошибки.

«Сочи» действует гораздо менее стабильно. После ничьей с «Шинником» (2:2) и поражения во встрече с костромским «Спартаком» (0:2) команда Игоря Осинькина разгромила «Арсенал» со счётом 5:0, а затем проиграла «Ленинградцу» — 1:2.

Сочинцы пропускали в каждом туре и завершили предыдущую встречу удалением полузащитника Михаила Игнатова. У «Торпедо» тоже возникла кадровая проблема — в Туле из-за повреждения рано заменили Илью Москвичёва. Однако дома команда создаёт достаточно моментов и выглядит более организованно.

Чистую П1 при близких коэффициентах брать рискованно, поэтому выбираем «Торпедо» с форой (0) за 1.80.

Прогноз на матч «Мидлсбро» — «Рексем»

Матч первого раунда Кубка английской лиги состоится на стадионе «Риверсайд» и начнётся в 22:00 мск. Победа «Мидлсбро» в основное время оценивается коэффициентом 1.76, ничья — в 3.80, а успех «Рексема» — в 4.00.

В предыдущем чемпионате «Мидлсбро» занял пятое место, дошёл до финала плей-офф и только в компенсированное время пропустил решающий мяч от «Халла» — 0:1. «Рексем» отстал на девять очков и финишировал седьмым.

Обе очные встречи завершились вничью, включая майские 2:2, однако предсезонку команды проводили в разных условиях. «Мидлсбро» дома сыграл 3:3 с «Эспаньолом», тогда как валлийцы завершили американское турне поражениями во встречах с «Ливерпулем» и «Сандерлендом» с одинаковым счётом 0:1.

«Рексем» выглядел достойно на фоне соперников из Премьер-лиги, однако после возвращения из США получит меньше времени на адаптацию и подготовку к официальному матчу. «Мидлсбро» начинает сезон на своём поле, располагает более качественным подбором исполнителей и при Киме Хелльберге уже показал, что способен добиваться результата в напряжённых кубковых встречах.

Коэффициент позволяет не усложнять рынок: выбираем победу «Мидлсбро» за 1.76.

Экспресс на футбол 7 августа 2026 года

Ставка 1: победа «Торпедо» с форой (0) в матче с «Сочи» за 1.80.

Ставка 2: победа «Мидлсбро» в матче с «Рексемом» за 1.76.

Общий коэффициент: 1.80 х 1.76 = 3.17.