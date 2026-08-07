«Бавария» дожмёт победителя Лиги Европы, а дерби Лондона получится результативным

Сегодня, 7 августа, состоятся товарищеские матчи «Бавария» — «Астон Вилла» и «Фулхэм» — «Кристал Пэлас». Предлагаем экспресс на обе встречи.

Прогноз на матч «Бавария» — «Астон Вилла»

Встреча состоится на стадионе «Кай Так» в Гонконге и начнётся в 15:00 мск. Для мюнхенцев это будет второй матч азиатского турне, а «Астон Вилла» завершит игрой в Гонконге серию встреч в Индонезии и Таиланде.

Состав немецкого клуба далёк от оптимального. В Азию не отправились Гарри Кейн, Майкл Олисе, Джамал Мусиала и ещё несколько футболистов основы. Тем не менее в первой игре турне «Бавария» победила «Чеджу» со счётом 2:1, нанесла 25 ударов и владела мячом 68,7% времени. «Астон Вилла» начала азиатскую часть подготовки с победы во встрече со сборной звёзд Индонезии — 3:1.

Отсутствие нескольких лидеров делает ставку на немцев менее очевидной, однако даже экспериментальным составом команда Венсана Компани создала огромное количество моментов. В Гонконге больше игрового времени должны получить футболисты, присоединившиеся к подготовке перед турне. «Астон Вилла» тоже проведёт третий матч за семь дней и наверняка продолжит активную ротацию.

За счёт глубины состава и более высокого давления мюнхенцы должны дожать соперника. Выбираем победу «Баварии».

Прогноз на матч «Фулхэм» — «Кристал Пэлас»

Игра начнётся в 20:00 мск и пройдёт без зрителей на тренировочной базе «Фулхэма» в Мотспур-Парке. Победа хозяев оценивается коэффициентом 2.50, ничья идёт за 3.50, а успех «Кристал Пэлас» — за 2.65. На тотал больше 2.5 мяча предлагается 1.66.

«Фулхэм» при Альваро Арбелоа начал подготовку с поражения в матче с «Норвичем» — 0:2, после чего сыграл 1:1 с «Аль-Ахли» и победил «Фаренсе» — 2:1. Результаты «Кристал Пэлас» получились ещё более контрастными: победы во встречах с «Суиндоном» и «Аль-Улой» со счётом 5:1 и 3:1 соответственно чередовались с поражениями 0:3 в матчах с «Бромли» и «Лансом».

Команды находятся на этапе перестройки при новых тренерах, поэтому качество взаимодействий в обороне пока уступает атакующей активности. «Кристал Пэлас» забил восемь мячей в двух победных встречах, но и трижды пропускал по три гола. Условное домашнее преимущество «Фулхэма» нивелируется закрытым форматом игры, зато оба штаба смогут свободно менять составы и проверять атакующие сочетания.

Выбираем тотал больше 2.5 мяча.

Экспресс на товарищеские матчи 7 августа 2026 года

Ставка 1: победа «Баварии» в матче с «Астон Виллой» за 1.75.

Ставка 2: ТБ 2.5 мяча в матче «Фулхэм» — «Кристал Пэлас» за 1.66.

Общий коэффициент: 1.75 х 1.66 = 2.91.